25 апреля 2026 в 08:14

Россиянам пообещали голубую Луну

Россияне смогут увидеть два полнолуния 1 и 31 мая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Два полнолуния будут наблюдаться в мае 2026 года в первый и последний дни месяца, заявили ТАСС в пресс‑службе Московского планетария. По словам астрономов, второе полнолуние в месяце принято называть голубой Луной, хотя это название не имеет отношения к цвету спутника.

Необычное название заимствованно от английского выражения once in a blue moon. Буквальный перевод — «однажды при голубой Луне», — рассказали специалисты.

Это выражение означает весьма редкое событие, почти не происходящее в обычных условиях и сопоставимое по смыслу с русским оборотом «после дождичка в четверг». Вторая полная Луна в течение одного месяца иногда наблюдается из-за того, что промежуток между полнолуниями составляет 29,53 дня, то есть чуть короче средней продолжительности месяца, отметили в планетарии. В результате в календаре периодически «накапливается» дополнительное полнолуние.

Ранее сообщалось, что участники миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля Orion они впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам астронавта Кристины Кук, увиденное сильно отличается от привычной картины.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 25 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Бог любит троицу»: SHAMAN назвал страну, куда хочет вернуться
Помощник Жириновского из мема «Сафонов, оплатить!» отправился в зону СВО
Почему не работает WhatsApp 25 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Американская «радиостанция судного дня» вышла в эфир со странным сообщением
США «подавили» протест Британии в вопросе сделки по F-16
Подвиг ликвидаторов и «мирный атом»: фото с выставки, посвященной ЧАЭС
В Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия
Российские войска взорвали секретный штаб украинских дронов
Гинцбург рассказал, какие технологии используют в создании онковакцины
Захарова отправила «погулять» спикера парламента Молдавии
Власти Вашингтона опозорились перед визитом Карла III
Россиянин ударил ребенка кулаком по лицу в ответ на просьбу сесть к окну
Уволенная Трампом чиновница дерзко нарушила важнейший протокол
Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за некоторых растений
Станции РЭБ ВСУ не выдержали натиска ВС России под Харьковом
Россиянам назвали альтернативы отдыху в странах Ближнего Востока
В Совфеде предложили провести военные учения у берегов Франции
Стало известно о серьезных успехах ВС России рядом с Волчанском
Вскрылись новые детали гибели альпинистов под лавиной в Бурятии
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
