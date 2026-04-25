Россиянам пообещали голубую Луну

Два полнолуния будут наблюдаться в мае 2026 года в первый и последний дни месяца, заявили ТАСС в пресс‑службе Московского планетария. По словам астрономов, второе полнолуние в месяце принято называть голубой Луной, хотя это название не имеет отношения к цвету спутника.

Необычное название заимствованно от английского выражения once in a blue moon. Буквальный перевод — «однажды при голубой Луне», — рассказали специалисты.

Это выражение означает весьма редкое событие, почти не происходящее в обычных условиях и сопоставимое по смыслу с русским оборотом «после дождичка в четверг». Вторая полная Луна в течение одного месяца иногда наблюдается из-за того, что промежуток между полнолуниями составляет 29,53 дня, то есть чуть короче средней продолжительности месяца, отметили в планетарии. В результате в календаре периодически «накапливается» дополнительное полнолуние.

Ранее сообщалось, что участники миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля Orion они впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам астронавта Кристины Кук, увиденное сильно отличается от привычной картины.