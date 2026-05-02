02 мая 2026 в 06:45

Названа дата, когда начнется астрономическое лето в 2026 году

Астрономическое лето в 2026 году начнется 21 июня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Астрономическое лето в 2026 году наступит 21 июня, рассказали РИА Новости в Московском планетарии. Точное время события — 11:24 мск.

Астрономическое лето — летнее солнцестояние — 21 июня 2026 года в 11 часов 24 минуты по московскому времени, — сказано в сообщении.

В этот день ожидается самый длинный световой день и самая короткая ночь в году. После летнего солнцестояния продолжительность дня начнет постепенно сокращаться вплоть до декабря.

Ранее Гидрометцентр России опубликовал прогноз на лето 2026 года, согласно которому в большинстве регионов страны ожидается аномально жаркая погода. Согласно данным ведомства, в июне превышение средних месячных температур прогнозируется на территориях Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-западе Красноярского края.

Общество
планетарии
лето
астрономия
