Названа дата, когда начнется астрономическое лето в 2026 году Астрономическое лето в 2026 году начнется 21 июня

Астрономическое лето в 2026 году наступит 21 июня, рассказали РИА Новости в Московском планетарии. Точное время события — 11:24 мск.

В этот день ожидается самый длинный световой день и самая короткая ночь в году. После летнего солнцестояния продолжительность дня начнет постепенно сокращаться вплоть до декабря.

Ранее Гидрометцентр России опубликовал прогноз на лето 2026 года, согласно которому в большинстве регионов страны ожидается аномально жаркая погода. Согласно данным ведомства, в июне превышение средних месячных температур прогнозируется на территориях Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-западе Красноярского края.