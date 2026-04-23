Трихолог назвала скрытые серьезные риски ботокса для волос

Ботокс для волос может привести к облысению и контактному дерматиту, заявила NEWS.ru трихолог-дерматолог Наталия Жовтан. По ее словам, частые косметологические процедуры такого рода также чреваты повышенной ломкостью волос.

Клинически значимого улучшения здоровья кожи головы или волосяных фолликулов ботокс не дает — только косметический эффект склеивания чешуек кутикулы. Вреда больше, чем пользы. Составы содержат высокую концентрацию кератина и коллагена. Это работает как ламинирование: локоны более жесткие, но внутрь влага не поступает. Через две-три процедуры волосы становятся ломкими, сечение усиливается. При нанесении на корни происходит закупорка устьев фолликулов, что приводит к выпадению волос. Хлорид бензалкония и агрессивные ПАВ, в свою очередь, могут развить контактный дерматит и даже вторичную себорею, — поделилась Жовтан.

Она подчеркнула, что испарение формальдегида, часто содержащегося в ботоксе, представляет собой самую значительную опасность. По словам эксперта, высокая концентрация канцерогена в воздухе может вызывать слезотечение, кашель, бронхоспазмы и головные боли. Трихолог также предупредила, что при регулярном использовании состава возрастает риск развития лейкоза и рака носоглотки.

