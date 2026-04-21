Трихолог дала советы, какие анализы важно сдать при выпадении волос

При выпадении волос рекомендуется сдать общий анализ крови, посоветовала в беседе с «Чемпионатом» трихолог Ольга Карабковская. Она отметила, что исследование позволит врачу увидеть потенциальные признаки анемии, воспаления или иммунодефицита и понять соотношение различных иммунных клеток.

Кроме того, лучше сдать ключевой анализ для выявления дефицита железа — ферритин, порекомендовала Карабковская. Он гораздо информативнее гемоглобина и позволяет обнаружить скрытый железодефицит, способный спровоцировать выпадение волос. При необходимости можно пройти дополнительные исследования: проверку сывороточного железа и ОЖСС.

При такой проблеме также проводят анализы на функцию щитовидной железы. Прежде всего определяют уровень ТТГ, а также Т3 и Т4. Это помогает выявить наиболее частую гормональную причину диффузной алопеции. Наконец, важно проверить уровень витамина D, биотина, фолиевой кислоты, витамина B12, цинка, селена, кремния, магния и меди, заключила врач.

