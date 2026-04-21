Трихолог дала советы, какие анализы важно сдать при выпадении волос

Трихолог Карабковская посоветовала сдать общий анализ крови при выпадении волос

При выпадении волос рекомендуется сдать общий анализ крови, посоветовала в беседе с «Чемпионатом» трихолог Ольга Карабковская. Она отметила, что исследование позволит врачу увидеть потенциальные признаки анемии, воспаления или иммунодефицита и понять соотношение различных иммунных клеток.

Кроме того, лучше сдать ключевой анализ для выявления дефицита железа — ферритин, порекомендовала Карабковская. Он гораздо информативнее гемоглобина и позволяет обнаружить скрытый железодефицит, способный спровоцировать выпадение волос. При необходимости можно пройти дополнительные исследования: проверку сывороточного железа и ОЖСС.

При такой проблеме также проводят анализы на функцию щитовидной железы. Прежде всего определяют уровень ТТГ, а также Т3 и Т4. Это помогает выявить наиболее частую гормональную причину диффузной алопеции. Наконец, важно проверить уровень витамина D, биотина, фолиевой кислоты, витамина B12, цинка, селена, кремния, магния и меди, заключила врач.

Ранее трихолог Вера Баркова заявила, что легкий и регулярный массаж головы улучшит кровоток в этой области и снизит риск выпадения волос. Она посоветовала отказаться от агрессивных уходовых средств, частых окрашиваний и химических завивок. По словам врача, негативные факторы выпадения волос условно делят на две категории: внешние и внутренние.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

