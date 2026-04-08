08 апреля 2026 в 11:43

Россиянам назвали главную ошибку при уходе за комнатными растениями

Биотехнолог Золотарева предостерегла от полива комнатных растений жесткой водой


Комнатные растения нельзя поливать жесткой водой из-под крана, заявила в беседе с Lenta.ru биотехнолог Мария Золотарева. Она отметила, что в такой воде содержится много солей кальция и магния. При разовом поливе последствий не будет, а при регулярном — может повредиться корневая система и не только.

При регулярном поливе жесткой водой эти соли накапливаются в почве. Кислотность почвы постепенно смещается в щелочную сторону, и железо с марганцем переходят в формы, которые растение не может усвоить. Это отражается в виде пожелтения листьев между жилками и замедления роста растений, даже при регулярном внесении удобрений. Поэтому для большинства комнатных растений для полива лучше всего подходит вода комнатной температуры, которая отстоялась в открытой емкости в течение не менее 12 часов, — отметила Золотарева.

По словам специалиста, при поливе растений неотстоянной водопроводной водой корни контактируют с остаточным хлором — окислителем, который используется для очистки воды. Это вещество может повреждать клетки корней и почвенную микрофлору.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов заявил, что регулярный покос травы и уборка опавших веток с листьями помогут защитить дачный участок от клещей. По его словам, это особенно важно для дачников, которые живут рядом с лесом, полянами и лугами.

Общество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 апреля: где сбои в России
Общество
«В кадре»: стартовал второй сезон премии в сфере управления в госсекторе
Общество
Посадите этот цветок один раз — и он создаст серебряный ковер, который не требует полива годами
Семья и жизнь
7 растений на даче, за которые можно получить реальный срок в 2026 году
Здоровье/красота
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

