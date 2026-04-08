Россиянам назвали главную ошибку при уходе за комнатными растениями

Комнатные растения нельзя поливать жесткой водой из-под крана, заявила в беседе с Lenta.ru биотехнолог Мария Золотарева. Она отметила, что в такой воде содержится много солей кальция и магния. При разовом поливе последствий не будет, а при регулярном — может повредиться корневая система и не только.

При регулярном поливе жесткой водой эти соли накапливаются в почве. Кислотность почвы постепенно смещается в щелочную сторону, и железо с марганцем переходят в формы, которые растение не может усвоить. Это отражается в виде пожелтения листьев между жилками и замедления роста растений, даже при регулярном внесении удобрений. Поэтому для большинства комнатных растений для полива лучше всего подходит вода комнатной температуры, которая отстоялась в открытой емкости в течение не менее 12 часов, — отметила Золотарева.

По словам специалиста, при поливе растений неотстоянной водопроводной водой корни контактируют с остаточным хлором — окислителем, который используется для очистки воды. Это вещество может повреждать клетки корней и почвенную микрофлору.

