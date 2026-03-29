Дачникам рассказали, как навсегда избавиться от клещей Сенатор Борисов: покос травы и уборка участка помогут защитить участок от клещей

Регулярный покос травы и уборка опавших веток с листьями помогут защитить дачный участок от клещей, заявил зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов. По его словам, которые приводит ТАСС, это особенно важно для дачников, которые живут рядом с лесом, полянами и лугами.

На территориях, где люди живут, отдыхают, близко к лесу, полянам, лугам — надо проводить профилактическое содержание участка от клещей. Надо делать регулярный покос травы, уборку куч ветвей, травы, листьев, потому что осенью они прячутся и спячку проходят в зимний период, — отметил Борисов.

Сенатор также посоветовал создавать ограничивающие защитные полосы, если участок граничит с лесом или лугом. Для этого нужно выкопать полосы шириной в метр и засыпать их песком или гравием.