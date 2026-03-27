Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 11:32

Россиян предупредили о нашествии агрессивного вида клещей

Биолог Гладун: агрессивный вид клещей можно встретить на юге России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На юге России ожидается нашествие клещей агрессивного вида Hyalomma, рассказал MIR24.TV доцент кафедры экспериментальной биологии, зоологии и биобезопасности КубГУ Владимир Гладун. Он отметил, что Краснодарский край считается естественным ареалом их обитания.

Эти клещи встречаются в степной части Краснодарского края. Все из-за холодной зимы и весны: наоборот, в этом году они проснулись позже, чем в минувшем. Действительно, клещи вида Hyalomma крупнее своих сородичей, — рассказал Гладун.

Биолог подчеркнул, что такие паразиты способны переносить вирус Крым-Конго. По его словам, к симптомам заражения относятся резкое повышение температуры, боли во всем теле и язвы на коже.

Ранее специалист Роспотребнадзора Ольга Скударева рассказала, что в России начался период активности клещей. При этом она отметила, что число случаев укуса этого членистоногого сейчас ниже, чем в тот же период прошлого года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, о чем могут сигнализировать резкие изменения в почерке
Известный агент поздравил Овечкина с очередным хет-триком в НХЛ
Армия России освободила сразу четыре населенных пункта
Бариста пытался отравить российских военных и поплатился
Синоптик ответил, можно ли сейчас спрогнозировать начало купального сезона
Криминалист назвал основную причину пропажи россиянок за границей
Звезда «Кухни» решила развестись с мужем
Крупное водохранилище обмелело и завоняло под Киевом
Названа важная деталь атаки на Русский дом в Праге
Эксперты предупредили о глобальном голоде из-за конфликта вокруг Ирана
В Госдуме ответили, что станет реальным стимулом для повышения рождаемости
Солдат ВСУ перекинули в Сумщину вместо Ближнего востока
Уничтожение израильского танк Merkava FPV-дроном «Хезболлы» попало на видео
Определен победитель второй практики Гран-при Японии
КСИР раскрыл, откуда жителям Ближнего Востока лучше бежать
Депутат оценил идею законодательно закрепить поддержку паломничества
Подростка отправили в колонию после кровавой новогодней елки в школе
Главу российской спортивной организации заподозрили в экстремизме
Врач предупредил, какие опасные состояния маскируются под панические атаки
В Россотрудничестве раскрыли новые детали атаки на Русский дом в Праге
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.