Россиян предупредили о нашествии агрессивного вида клещей

На юге России ожидается нашествие клещей агрессивного вида Hyalomma, рассказал MIR24.TV доцент кафедры экспериментальной биологии, зоологии и биобезопасности КубГУ Владимир Гладун. Он отметил, что Краснодарский край считается естественным ареалом их обитания.

Эти клещи встречаются в степной части Краснодарского края. Все из-за холодной зимы и весны: наоборот, в этом году они проснулись позже, чем в минувшем. Действительно, клещи вида Hyalomma крупнее своих сородичей, — рассказал Гладун.

Биолог подчеркнул, что такие паразиты способны переносить вирус Крым-Конго. По его словам, к симптомам заражения относятся резкое повышение температуры, боли во всем теле и язвы на коже.

Ранее специалист Роспотребнадзора Ольга Скударева рассказала, что в России начался период активности клещей. При этом она отметила, что число случаев укуса этого членистоногого сейчас ниже, чем в тот же период прошлого года.