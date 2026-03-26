Россиян предупредили о начале активности клещей

В России начался период активности клещей, заявила начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева. При этом она отметила, что число случаев укуса этого членистоногого сейчас ниже, чем в тот же период прошлого года, передает РИА Новости. Скударева добавила, что клещи наиболее активны в южных регионах РФ.

В текущем году также мы уже отмечаем начало активности клещей, но это в разы ниже, чем было в прошлом году на этот же период, — сказала Скударева.

Специалист рассказала, что весной 2025 года из-за укуса клещей пострадали более 545 тыс. россиян. Она пояснила, что ситуация была связана с аномально теплой погодой зимой.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Антон Москаев заявил, что использование одежды светлых тонов помогает обнаружить клеща до момента укуса. Кроме того, для путешествий на природу стоит подумать о приобретении противоэнцефалитного костюма. Эксперт подчеркнул, что клещи предпочитают влажные и затененные места, но риск их встретить существует практически везде.