25 марта 2026 в 12:18

Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу

Биолог Москаев: одежда светлых тонов позволит обнаружить клеща до укуса

Использование одежды светлых тонов помогает обнаружить клеща до момента укуса, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Антон Москаев. По его словам, для путешествий на природу стоит подумать о приобретении противоэнцефалитного костюма.

Период повышенной активности клещей приходится на конец весны. Эти членистоногие выступают переносчиками опасных заболеваний вирусной и бактериальной этиологии, среди которых боррелиоз, эрлихиоз, риккетсиоз, туляремия, анаплазмоз, Ку-лихорадка, а также энцефалит, представляющий наибольшую угрозу. Планируя выезд на природу, рекомендуется выбирать одежду светлых тонов с длинными рукавами, чтобы можно было сразу увидеть насекомых, и тщательно закрывать ноги. Брючины следует заправлять в обувь либо натягивать поверх них носки — клещ всегда движется снизу вверх. Обязательный элемент экипировки — головной убор, — предупредил Москаев.

Он подчеркнул, что клещи предпочитают влажные и затененные места, но риск их встретить существует практически везде: в поле, среди высокой травы, в лесу, на газонах и даже на пустырях в черте города. Для защиты от насекомых биолог порекомендовал использовать акарицидные репелленты, особенно обрабатывая обувь и нижнюю часть одежды.

Любителям рыбалки или туризма целесообразно приобрести противоэнцефалитный костюм. Он предусматривает наличие эластичных манжет в области щиколоток и запястий, специальных карманов-ловушек, капюшона, а также съемной противомоскитной сетки, обеспечивающей защиту лица от кровососущих насекомых. По возвращении домой или в вечернее время в палатке тщательно осматривайте тело. Обычно клещ долго ищет место, куда присосаться, это позволяет его своевременно обнаружить и удалить. В первую очередь контролируйте области за ушами, под коленями, шею, паховую и ягодичную области, плечевой пояс, подмышечные впадины, внутреннюю часть предплечий и живот, — добавил Москаев.

Он напомнил, что с апреля важно защищать домашних питомцев с помощью акарицидных средств — капель или таблеток, поскольку животные могут приносить клещей в дом. По словам эксперта, самый надежный способ избежать клещевого энцефалита — вовремя сделать прививку.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов предупредил, что активность клещей значительно возросла из-за снежной зимы. По его словам, численность популяции этих паразитов также увеличилась.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
