Биолог предупредил о возросшей активности клещей

Активность клещей выросла из-за снежной зимы, рассказал Readovka.news биолог Дмитрий Сафонов. Он отметил, что популяция паразитов также увеличилась.

Эксперт подчеркнул, что через укус клеща можно заразиться энцефалитом и боррелиозом. Такие заболевания способны поражать центральную нервную систему и могут приводить к летальному исходу.

Сафонов посоветовал принять меры предосторожности во время прогулок и поездок на природу — заправлять штаны в носки, использовать специальные аэрозоли и осматривать себя во время и после прогулок. Он также напомнил, что клещи живут в траве и кустарниках и собираются по краям тропинок.

Ранее врач Дмитрий Карпенко рассказал, что уксус и чеснок не спасут от укусов клещей. Он отметил, что неприятные для человека запахи не отпугивают паразитов.

