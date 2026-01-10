Сразу два крупных российских аэропорта приостановили работу В аэропортах Домодедово и Жуковского введены временные ограничения на полеты

В аэропортах Домодедово и Жуковского ограничили полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, речь идет о безопасности полетов.

Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в Шереметьево около трех тысяч пассажиров не могли получить свой багаж. В пресс-службе московского аэропорта заявили, что все из-за циклона «Фрэнсис». Отмечается, что люди были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов, среди них есть семьи с маленькими детьми. В столичных аэропортах также задерживались около 200 рейсов.

До этого непогода стала причиной задержки 52 авиарейсов в аэропортах Краснодарского края. Согласно данным онлайн-табло, в Сочи на вылет задерживаются четыре рейса в Москву, три — в Санкт-Петербург, по два — в Екатеринбург и Казань, по одному — в Красноярск, Минеральные Воды, Дубай, Самару, Киров и Нижний Новгород.