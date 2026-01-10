Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 03:56

Еще два аэропорта на юге России закрылись

В аэропортах Геленджика и Краснодара введены временные ограничения на перелеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропортах Краснодара и Геленджика введены временные ограничения на выполнение авиарейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он уточнил, что меры касаются как приема, так и выпуска воздушных судов.

Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Шереметьево около трех тысяч пассажиров не могли получить свой багаж. В пресс-службе московского аэропорта заявили, что все из-за циклона «Фрэнсис». Отмечается, что люди были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов, среди них есть семьи с маленькими детьми. Позже штаб аэропорта совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» принял решение о доставке багажа пассажирам на дом.

До этого тысячи пассажиров по всей Европе оказались в затруднительном положении из-за сбоя связи в греческом воздушном пространстве. Власти были вынуждены временно закрыть его, что вызвало массовые отмены и задержки рейсов.

