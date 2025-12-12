Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 12:01

Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем

Американист Дудаков: в гонке вооружений с РФ и Китаем США оказались отстающими

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США отстают в гонке вооружений от Китая и России, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщение о том, что глава Белого дома Дональд Трамп проводил трехсторонние консультации по стратегическому разоружению, заинтересованность в котором есть у Вашингтона, Москвы и Пекина. Он отметил, что если во времена холодной войны противостояние США с СССР было в целом равным, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

Вполне ожидаемо было то, что Соединенные Штаты рано или поздно предложат России и Китаю идею о совместном сокращении ядерных вооружений. Это происходит по понятным причинам: в нынешней гонке вооружений США оказались в позиции отстающих. Причем если в период холодной войны конкуренция с Советским Союзом шла во многом на равных, то сейчас гонка на троих с участием Китая, и американцы в ней занимают третье место, что для них, конечно, нетипично. Это вызывает у них смешанные чувства, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что техническое состояние американского стратегического арсенала вызывает большие вопросы, поскольку США давно не обновляли ключевые компоненты своей ядерной триады. По его словам, последний боезаряд Вашингтон создал еще в начале 1990-х годов.

С ядерным потенциалом США дела обстоят очень сложно. Последний ядерный боезаряд у них создавался в начале 1990-х, то есть технологии давным-давно утеряны. Не зря американцам приходится тестировать сейчас свои ракеты Minuteman III, потому что им 50 лет, и до сих пор не могут их заменить. Такие же проблемы у них и с морской частью ядерной триады, с подводными лодками, с ракетами Trident, которые там используются. В отличие от США у нас постоянно появляются новые носители ядерного оружия, не говоря уже о том, что и с боезарядами у нас проблем никаких нет. Китай тоже свой потенциал наращивает, — подытожил Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что общая заинтересованность в сокращении ядерных вооружений есть у США, России и Китая. Он подтвердил, что вопросы денуклеаризации стали частью диалога как с Москвой, так и с Пекином.

США
Китай
Россия
ядерное оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двух россиян задержали по делу о содействии терроризму
Сомнолог предупредил, к каким последствиям приводит работа по ночам
IBA хочет провести боксерский поединок между титулованными бойцами UFC
Илон Маск рассказал о смене взглядов на бога
Житель ЛНР пытался скрыть свое прошлое, но не смог
Зеленский запросил встречу с президентом Польши
Ушел из жизни выдающийся детский врач
«Звучит абсурдно»: политолог об идее создать экономическую зону в Донбассе
Батареи в московских домах станут теплее
Выставка «Русский туман» открылась в галерее Artstory в Москве
Фермеры облили навозом флаг Франции и ЕС
Не сдержала слез на концерте: у Долиной сдают нервы из-за квартиры? Детали
Жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских
Более 30 беспилотников сбили в российских регионах за пять часов
В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки
Креативный директор «Союзмультфильма» оказалась в базе «Миротворца»
Трое подростков обстреляли прохожего из сигнального пистолета
«Кубок вкуса»: подаем оливье на Новый год в апельсиновых чашах
Стало известно, сколько продлились переговоры Путина и Пезешкиана
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.