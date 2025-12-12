Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем

США отстают в гонке вооружений от Китая и России, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщение о том, что глава Белого дома Дональд Трамп проводил трехсторонние консультации по стратегическому разоружению, заинтересованность в котором есть у Вашингтона, Москвы и Пекина. Он отметил, что если во времена холодной войны противостояние США с СССР было в целом равным, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

Вполне ожидаемо было то, что Соединенные Штаты рано или поздно предложат России и Китаю идею о совместном сокращении ядерных вооружений. Это происходит по понятным причинам: в нынешней гонке вооружений США оказались в позиции отстающих. Причем если в период холодной войны конкуренция с Советским Союзом шла во многом на равных, то сейчас гонка на троих с участием Китая, и американцы в ней занимают третье место, что для них, конечно, нетипично. Это вызывает у них смешанные чувства, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что техническое состояние американского стратегического арсенала вызывает большие вопросы, поскольку США давно не обновляли ключевые компоненты своей ядерной триады. По его словам, последний боезаряд Вашингтон создал еще в начале 1990-х годов.

С ядерным потенциалом США дела обстоят очень сложно. Последний ядерный боезаряд у них создавался в начале 1990-х, то есть технологии давным-давно утеряны. Не зря американцам приходится тестировать сейчас свои ракеты Minuteman III, потому что им 50 лет, и до сих пор не могут их заменить. Такие же проблемы у них и с морской частью ядерной триады, с подводными лодками, с ракетами Trident, которые там используются. В отличие от США у нас постоянно появляются новые носители ядерного оружия, не говоря уже о том, что и с боезарядами у нас проблем никаких нет. Китай тоже свой потенциал наращивает, — подытожил Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что общая заинтересованность в сокращении ядерных вооружений есть у США, России и Китая. Он подтвердил, что вопросы денуклеаризации стали частью диалога как с Москвой, так и с Пекином.