Трамп перечислил страны, заинтересованные в ядерном сдерживании

Глава Белого дома Дональд Трамп на брифинге для прессы заявил, что проводил трехсторонние консультации по стратегическому разоружению. По его словам, у США, России и Китая есть общая заинтересованность в сокращении ядерных вооружений.

Республиканец подтвердил, что вопросы денуклеаризации стали частью диалога как с Москвой, так и с Пекином. Трамп подчеркнул, что обсуждение касается именно арсеналов ядерного оружия, отметив совпадение интересов всех трех держав.

Мы обсуждали это с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего хотели бы мы, чего хотели бы они, и, я думаю, чего хотела бы Россия, — привел свою позицию президент США.

Ранее Трамп обратил внимание на намерения администрации Вашингтона провести ядерные испытания в ближайшее время. При этом он не уточнил, будет ли произведен взрыв ядерной боеголовки. Однако постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии данных о практической подготовке США к ядерным испытаниям.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы предпринять ответные меры в случае реального возобновления ядерных испытаний Соединенными Штатами. Данное заявление стало реакцией на слова госсекретаря США Марко Рубио о намерениях Вашингтона проверить свой атомный потенциал, что приведет к прекращению действия всеобъемлющего моратория на подобные испытания.