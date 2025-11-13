Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Данных о начале практической подготовки США к ядерным испытаниям в настоящее время нет, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, это позитивный момент.

Насколько я знаю, нет, — отметил он.

До этого Ульянов заявил о вероятности перехода США к полноценному ядерному испытанию. По его словам, среди республиканцев есть много влиятельных людей, которые выступают за это решение.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее также предупреждал, что, если одна из ядерных держав проведет испытания стратегических вооружений, Россия предпримет аналогичные шаги. Данная позиция была озвучена российским лидером Владимиром Путиным во время одного из его выступлений еще в 2023 году.

При этом депутат Госдумы Андрей Колесник озвучил мнение, что возможное проведение ядерных испытаний США заставит мир ощутить, какая катастрофа ждет человечество в случае реального глобального противостояния. Он выразил надежду, что лидеры стран Запада одумаются и перестанут создавать точки напряженности.

