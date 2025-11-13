«Ничего не слышно»: постпред России раскритиковал США за молчание по ДСНВ Постпред РФ Ульянов: США до сих пор не отреагировали на предложения по ДСНВ

Власти США до сих пор не отреагировали на предложения России по ДСНВ, заявил телеканалу «Россия 24» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он отметил, что Москва подходит к этому вопросу конструктивно и озвучивает варианты выхода из сложившейся ситуации.

От американцев ничего не слышно. Вообще-то время начинает поджимать, до истечения срока действия ДСНВ <…> совсем мало времени, — сказал Ульянов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за продление на год ограничений по ДСНВ, чтобы за это время «остыть» и решать вопрос не через «украинский аршин». Он считает, что за это время можно проанализировать ситуацию и посмотреть на ответственность держав за глобальную безопасность.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США еще не направляли России предложения по ДСНВ. Он отметил, что прогресса в этой области пока нет. При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вашингтон, вероятно, не планирует продлевать ДСНВ.