13 ноября 2025 в 15:52

«Ничего не слышно»: постпред России раскритиковал США за молчание по ДСНВ

Постпред РФ Ульянов: США до сих пор не отреагировали на предложения по ДСНВ

Михаил Ульянов Михаил Ульянов Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Власти США до сих пор не отреагировали на предложения России по ДСНВ, заявил телеканалу «Россия 24» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он отметил, что Москва подходит к этому вопросу конструктивно и озвучивает варианты выхода из сложившейся ситуации.

От американцев ничего не слышно. Вообще-то время начинает поджимать, до истечения срока действия ДСНВ <…> совсем мало времени, — сказал Ульянов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за продление на год ограничений по ДСНВ, чтобы за это время «остыть» и решать вопрос не через «украинский аршин». Он считает, что за это время можно проанализировать ситуацию и посмотреть на ответственность держав за глобальную безопасность.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США еще не направляли России предложения по ДСНВ. Он отметил, что прогресса в этой области пока нет. При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вашингтон, вероятно, не планирует продлевать ДСНВ.

