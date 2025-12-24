Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 00:39

В Домодедово ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Международный московский аэропорт Домодедово ввел временные ограничения для авиарейсов, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Аэропорт Домодедово. В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов, — сказано в публикации.

До этого сообщалось, что более 300 российских туристов не могли вылететь из аэропорта Внуково в направлении Вьетнама из-за технической неисправности самолета. Рейс в Нячанг был задержан на несколько часов после поломки воздушного судна Boeing 767-300. Среди ожидающих пассажиров были беременные женщины и дети младшего возраста. Изначально им пришлось ночевать прямо на полу терминала.

Ранее в аэропорту Внуково заявили о масштабной недогрузке багажа. При подготовке самолета к вылету из Туниса на борт не попали 111 единиц багажа, принадлежащих пассажирам. Представители воздушной гавани заверили, что авиакомпания активно занимается решением возникшей проблемы.

аэропорты
ограничения
Росавиация
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мини-землетрясение»: директор ЧАЭС предупредил о разрушении саркофага
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 декабря 2025 года
Фаза Луны сегодня, 24 декабря: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся
В ГД оценили перспективы корректной работы WhatsApp
Приметы 24 декабря — Никонов день: тишина, очищение и мороз
Зеленский объявил войну календарю: зачем ему реформа праздников на Украине
В Турции назвали точное число людей на борту разбившегося самолета
Названо число БПЛА, сбитых над Россией за три часа
Начальник генштаба Ливии погиб при крушении самолета
Американские и канадские военные планируют следить за полетом Санта-Клауса
Дом пострадал при атаке ВСУ на Рыльск
На сколько вырастет ваша пенсия в 2026 году: считаем по новой формуле
Турецкие спасатели обнаружили место падения самолета с ливийским генералом
Захарова иронично отреагировала на регистрацию Собчак в MAX
Рыбак провалился под лед на озере в Нижнем Новгороде
Частный самолет с начальником Генштаба армии Ливии разбился под Анкарой
Атаки ВСУ на Белгородскую область привели к жертвам и разрушениям
Мясников раскрыл способ отказаться от котлет перед сном
Льготы для многодетных в 2026 году: какие положены, как оформить
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.