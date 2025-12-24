В Домодедово ввели временные ограничения на полеты Росавиация: аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию

Международный московский аэропорт Домодедово ввел временные ограничения для авиарейсов, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Аэропорт Домодедово. В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов, — сказано в публикации.

До этого сообщалось, что более 300 российских туристов не могли вылететь из аэропорта Внуково в направлении Вьетнама из-за технической неисправности самолета. Рейс в Нячанг был задержан на несколько часов после поломки воздушного судна Boeing 767-300. Среди ожидающих пассажиров были беременные женщины и дети младшего возраста. Изначально им пришлось ночевать прямо на полу терминала.

Ранее в аэропорту Внуково заявили о масштабной недогрузке багажа. При подготовке самолета к вылету из Туниса на борт не попали 111 единиц багажа, принадлежащих пассажирам. Представители воздушной гавани заверили, что авиакомпания активно занимается решением возникшей проблемы.