Врач рассказала, из чего состоит иммунитет

Около 80% иммунных клеток сосредоточены в кишечнике, рассказала ИА «Время Н» главный внештатный специалист по медицинской профилактике и главный врач Наталья Савицкая. Она отметила, что в систему иммунной защиты входят и другие органы.

В иммунную систему входят лимфоузлы, миндалины, тимус, костный мозг, селезенка, но 80% защитных клеток сосредоточено в кишечнике. Существует врожденный и приобретенный иммунитет (активный или пассивный). Он начинает развиваться еще в утробе матери, а на 50% зависит от образа жизни, — рассказала Савицкая.

Врач подчеркнула, что понять, насколько развит иммунитет, можно по частоте и тяжести течения болезней. По ее словам, люди со слабым иммунитетом болеют чаще и могут сталкиваться с осложнениями.

Ранее отоларинголог Антон Ризаев рассказал, что холодные напитки и мороженое могут спровоцировать ангину. Он отметил, что само заболевание связано с инфекцией, однако важен и местный иммунитет горла.