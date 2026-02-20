Врач ответил, можно ли закаливаться мороженым Врач Ризаев: при правильном подходе мороженое поможет укрепить иммунитет

При правильном подходе мороженое и холодные напитки помогут укрепить иммунитет, рассказал врач-отоларинголог Антон Ризаев. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что при умеренном воздействии неблагоприятных факторов организм адаптируется и усиливает защитные механизмы.

При умеренном и регулярном воздействии неблагоприятных факторов организм адаптируется и усиливает защитные механизмы. На этом принципе основаны вакцинация и закаливание, — пояснил отоларинголог.

Ризаев уточнил, что организм ежедневно сталкивается с большим количеством микробов, которые способны вызвать инфекцию. В таком случае, по его словам, здоровье зависит от полноценного сна, поступления белка и витаминов, отсутствия хронического стресса.

Терапевт Светлана Бурнацкая ранее рассказала, что перед тем как начать зимнее закаливание, нужно проконсультироваться с врачом. В этом деле важны постепенность, регулярность и учет особенностей здоровья.