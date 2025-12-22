Терапевт дала советы, как правильно закаливаться зимой

Перед тем как начать зимнее закаливание, нужно проконсультироваться с врачом, заявила «Чемпионату» терапевт Светлана Бурнацкая. В этом деле важны постепенность, регулярность и учет особенностей здоровья. Врач напомнила, что людям с острыми инфекциями, декомпенсированными хроническими заболеваниями, онкологиями и гипотиреозом лучше отказаться от этой идеи.

Первые процедуры для новичков не должны превышать 15–30 секунд, например обливание стоп или контрастный душ. Постепенное привыкание к холоду позволяет адаптировать терморегуляцию, избежать стресса и укрепить иммунитет. Новичкам рекомендуется начинать с воды не ниже +20–22 градусов, снижая температуру на один градус каждые три или четыре дня, — посоветовала Бурнацкая.

Контрастный душ зимой — еще одна эффективная практика для тренировки сосудов и повышения устойчивости к стрессу. Безопаснее и полезнее всего соблюдать схему «теплое — прохладное — теплое» без экстремальных температур. Для детей метод нужно смягчить: прохладную воду лучше заменить на воздушные ванны и прогулки. Важно после завершения любой процедуры быстро надеть сухую и теплую одежду, чтобы не допустить переохлаждения.

