Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 17:34

Терапевт дала советы, как правильно закаливаться зимой

Терапевт Бурнацкая: перед зимним закаливанием нужна консультация с врачом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Перед тем как начать зимнее закаливание, нужно проконсультироваться с врачом, заявила «Чемпионату» терапевт Светлана Бурнацкая. В этом деле важны постепенность, регулярность и учет особенностей здоровья. Врач напомнила, что людям с острыми инфекциями, декомпенсированными хроническими заболеваниями, онкологиями и гипотиреозом лучше отказаться от этой идеи.

Первые процедуры для новичков не должны превышать 15–30 секунд, например обливание стоп или контрастный душ. Постепенное привыкание к холоду позволяет адаптировать терморегуляцию, избежать стресса и укрепить иммунитет. Новичкам рекомендуется начинать с воды не ниже +20–22 градусов, снижая температуру на один градус каждые три или четыре дня, — посоветовала Бурнацкая.

Контрастный душ зимой — еще одна эффективная практика для тренировки сосудов и повышения устойчивости к стрессу. Безопаснее и полезнее всего соблюдать схему «теплое — прохладное — теплое» без экстремальных температур. Для детей метод нужно смягчить: прохладную воду лучше заменить на воздушные ванны и прогулки. Важно после завершения любой процедуры быстро надеть сухую и теплую одежду, чтобы не допустить переохлаждения.

Ранее врач Вера Ларина заявила, что расстройство метаболизма, анемия, сахарный диабет, атеросклероз сосудов могут вызвать зябкость в ногах. При этом, по ее словам, такой признак также может быть при охлаждении организма и локальном нарушении кровоснабжения.

закаливание
здоровье
врачи
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили импортозамещение Call of Duty
Раскрыта судьба Гинцбурга после ухода с поста руководителя центра Гамалеи
В Кремле сделали заявление после убийства генерала Сарварова
«Она полыхнет»: в СФ резко отреагировали на вариант США контроля над ЗАЭС
Идеальная тишина: как выбрать окна для молодой семьи
Рак легких, «Тайны следствия», просьба Жигунова: как живет Дмитрий Поднозов
Следствие просит суд арестовать известного иноагента
«Почему они до сих пор живы?»: Миронов призвал ответить на теракты Киева
Мягкая дисциплина: как одежда формирует привычки и рабочий настрой
«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек
«Эти деньги заработала на своем горбу»: продюсер о сочувствии к Долиной
Условка за нападение с топором: суд оставил Михаила Хубутия на свободе
«Мы не хотим ничего запрещать»: Буцкая о блокировке Roblox в России
Экс-министру торговли Подмосковья вынесли приговор за нападение с топором
В Госдуме раскрыли, ждать ли возвращения пива на стадионы к Новому году
«Разные ситуации»: в Госдуме оценили налог на бездетность
У звезды сериалов «Тайны следствия» обнаружили рак с метастазами в мозг
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
«Яндекс» ведет переговоры о продаже крупнейшего автомобильного портала
Сладков ответил на главный вопрос о мобилизации в 2026 году в рамках СВО
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.