22 декабря 2025 в 16:31

Врач назвала неочевидные причины зябкости в ногах

Врач Ларина: зябкость в ногах может сигнализировать о расстройстве метаболизма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Расстройство метаболизма, анемия, сахарный диабет, атеросклероз сосудов могут вызвать зябкость в ногах, заявила «Газете.Ru» врач Вера Ларина. При этом, по ее словам, такой признак также может быть при охлаждении организма и локальном нарушении кровоснабжения.

При некоторых заболеваниях эндокринной системы возможно нарушение баланса метаболических процессов, что приводит к нарушению теплообмена, доставки энергии к клеткам организма, что может выражаться в высокой чувствительности к холоду, особенно в виде похолодания конечностей. Снижение уровня гемоглобина и гипоксия тканей тоже может способствовать ощущению холода, — объяснила Ларина.

Она отметила, что в группу риска входят люди старшего возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с нарушением липидного обмена и пациенты с сахарным диабетом. Врач добавила, что при атеросклерозе сосудов нарушается кровообращение — это, в свою очередь, провоцирует уменьшение просвета артерий и замедление кровотока к конечностям.

Ранее эндокринолог Инна Мисникова заявила, что постоянное ощущение холода может быть вызвано нарушениями в работе эндокринной системы. В частности, к патологической зябкости может привести гипотиреоз.

