10 декабря 2025 в 17:54

Эндокринолог объяснила, что может вызвать постоянную зябкость

Врач Мисникова: постоянная зябкость может быть из-за сбоев в эндокринной системе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Постоянное ощущение холода может быть вызвано нарушениями в работе эндокринной системы, заявила «Радио 1» эндокринолог Инна Мисникова. В частности, к патологической зябкости может привести гипотиреоз.

В отличие от временного переохлаждения, патологическая зябкость сохраняется независимо от внешних условий и говорит о нарушении терморегуляции организма. Одна из ее распространенных эндокринных причин — гипотиреоз, то есть снижение функции щитовидной железы, — уточнила Мисникова.

При гипотиреозе щитовидка вырабатывает недостаточно гормонов, замедляя метаболизм. А нарушение обмена веществ, в свою очередь, мешает организму вырабатывать энергию и тепло, пояснила врач.

Ранее Вера Сережина заявила, что причиной холода в ногах могут быть гормональные нарушения. Она отметила, что способствовать этому также могут нарушения в работе щитовидной железы или обмена веществ.

заболевания
здоровье
врачи
эндокринологи
