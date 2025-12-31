Саня, ты заколебал: обида на Вяльбе, бомбежка ВСУ, ОИ: как живет Большунов

Трехкратному олимпийскому чемпиону России по лыжным гонкам Александру Большунову исполнилось 29 лет. В какой скандал попал спортсмен, с кем конфликтовал, как ВСУ разбомбили его дом, сколько зарабатывает, что известно о его личной жизни — в материале NEWS.ru.

Какие главные победы в карьере одержал лыжник Большунов

Большунов родился в селе Подывотье Брянской области 31 декабря 1996 года. На лыжи его поставил отец, Александр Иванович. В 2018-м на Олимпиаде в Пхенчхане россиянин взял три серебряные и бронзовую медали. В эстафетной гонке ему удалось победить главного конкурента — норвежца Йоханнеса Клебо. На следующей Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал три золотые медали и одну бронзовую.

Лыжник также успешно выступал на Кубках мира. В 2020 году он стал первым в истории России обладателем Большого хрустального глобуса. На счету Большунова также есть победа на чемпионате мира в Оберстдорфе. В возрасте 25 лет он стал самым титулованным лыжником РФ и звездой мировых лыж.

Каких успехов добился олимпийский чемпион Большунов в 2025 году

Сезон-2024/25 Большунов назвал самым тяжелым в карьере. Он завоевал всего четыре золота в личных гонках. В ноябре 2024-го Большунов заявил, что подготовка к сезону была скомкана из-за болезни.

В январе 2025 года спортсмен уехал тренироваться в Италию по индивидуальному плану. 13 февраля он стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic на дистанции 30 км классическим стилем. Организаторы турнира заявили, что не смешивают спорт и политику, поэтому допустили россиянина до соревнований. Изначально Большунов был заявлен на гонку под флагом России, однако перед стартом триколор и гражданство убрали из протоколов. Организаторы отметили, что действовали в интересах спортсмена.

Весной Большунов набрал форму: в апреле 2025-го он стал первым на дистанции 70 км в Мончегорске Мурманской области. Затем лыжник победил в скиатлоне на чемпионате России, а в финале соревнования выиграл все шесть этапов. В итоге Большунов занял третье место в общем зачете Кубка России, уступив Савелию Коростелеву и Сергею Ардашеву.

Почему Большунова критикуют российские лыжники

В начале декабря Большунов угодил в скандал. Во время спринтерской гонки на этапе Кубка России в Ижевске ему перекрыл лыжню 22-летний Александр Бакуров, пытавшийся прорваться в лидеры. После финиша раздосадованный Большунов сильным толчком в плечо сбил соперника с ног. Молодой спортсмен, поднявшись, покрутил пальцем у виска и, сильно хромая, покинул трассу.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала поступок Большунова неприемлемым. Лыжника дисквалифицировали до момента полного восстановления Бакурова. На следующем этапе Кубка России оба спортсмена приняли участие в соревнованиях.

После инцидента с Бакуровым ряд лыжников в негативном ключе высказывались о Большунове. Вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский заявил NEWS.ru, что он подставил Бакурова. Экс-спортсмен отметил, что этот сезон мог стать прорывным для молодого лыжника, у которого были шансы поехать на Олимпиаду в Италию.

«Справедливое решение. Своим агрессивным, необдуманным поступком он подставил молодого спортсмена в самом начале сезона. Возможно, он стал бы для Бакурова определяющим, и тот начал бы подниматься по карьерной лестнице. Лыжник находился в хорошей форме. Неизвестно, сколько будет длиться его восстановление. Возможно, у Бакурова был шанс поехать на Олимпиаду. Сейчас это будет сделать проблематично», — сказал Панжинский.

Большунов остается гордостью России, несмотря на конфликт с Бакуровым, заявил трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых. По его мнению, инцидент произошел из-за лояльности судейского состава к членам сборной России.

«Это не красит никакого спортсмена, но все-таки он и есть гордость — многое сделал для нашей страны в лыжных гонках», — сказал Ретивых.

ФЛГР вынесла справедливое решение после инцидента с Большуновым, заявил в разговоре с NEWS.ru старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

«Президиум ФЛГР так решил. Была причина, чтобы люди так высказывались. Большунов допустил серьезное нарушение, которое привело к травме человека. Это не должно было остаться безнаказанным, иначе это был бы плохой прецедент на будущее», — сказал он.

Спустя несколько дней после инцидента Большунов опубликовал видеообращение в Telegram-канале, в котором извинился перед Бакуровым. Он заявил, что больше не допустит такого поведения.

«Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России. Считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения вы от меня не увидите», — сказал Большунов.

Действующий обладатель Кубка России по лыжным гонкам Коростелев отреагировал на извинения спортсмена: «Лучше никак, чем так».

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у Большунова все смешалось в голове. По его мнению, с выдающихся людей особый спрос.

«В видео Большунова извинения были вначале, а в конечном итоге лыжня привела к храму. Сложно комментировать это, молодец, что выступил с обращением. Никто никаких подлянок Саше не собирается устраивать. Мы его сильно любим и уважаем, он икона стиля, должен оставаться на лыжне и за пределами таковым», — сказал Губерниев.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что Бакуров не совсем честен в этой истории.

«Александр же не набросился на других, которые тоже бежали в этом забеге. Значит, у него были основания в отношении этого человека, который на белом глазу говорит, что не видел спортсмена. Ты бежишь, перекрываешь лыжню, ставишь спортсмену палки между ног, а потом всем говоришь, что ты не видел? Не верю в такое! Этот молодой человек не совсем честен», — сказал Бородавко.

Российская биатлонистка Виктория Метеля с юмором отреагировала на инцидент между Большуновым и Бакуровым. «Парни, ну признайтесь, что в этот момент вы жалеете, что за спиной у вас нет винтовки», — сказала она.

20 декабря биатлонистка Кристина Резцова сказала в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», что Большунов ни с кем не здоровается.

«Он даже не здоровается! Как он мне даст телефон? <...> Я не заслуживаю. Так‑то я с ним на одну Олимпиаду ездила. После Игр где только ни виделись», — добавила биатлонистка.

В тот же день лыжник отказался давать интервью журналисту «Матч ТВ» Михаилу Гореванову и повздорил с ним.

«Вам лишь бы Большунова засунуть куда-нибудь, чтобы больше рейтинги были. Ребят! До свидания. К нормальным, хорошим я буду подходить, здороваться, обнимать. Вот так», — сказал лыжник.

С каким еще российским лыжником конфликтовал Большунов

4 марта 2025 года во время полуфинала спринтерской гонки на чемпионате России в Казани Большунов наехал на лыжи Сергея Устюгова. Александра оштрафовали и показали желтую карточку. Устюгов одержал победу и стал пятикратным победителем чемпионата России в спринте. Позднее Сергей сказал, что на эмоциях замахнулся палкой на Большунова.

«Саше я сказал в грубой форме на финише: „Саня, ты заколебал, ну сколько можно? Ну почему со мной?“ Это не первый случай, и я все время об этом говорил. Тут все было на эмоциях, я махнул палкой на него, этого делать не стоило, увижу его — извинюсь», — заявил Устюгов.

6 марта Большунов занял первое место в гонке на дистанции 10 км свободным стилем с раздельным стартом. На финише он отметил, что во время гонки «его никто не бил», поэтому удалось одержать победу. По словам Большунова, в соответствии с международными правилами Устюгова отстранили бы от соревнований из-за удара палкой.

«На спринте был удар палкой в спину, было рассечение — так нельзя. По международным правилам человека, который бьет палкой и наносит повреждение, не просто дисквалифицировали бы в конкретной гонке, но и на энное количество гонок отстранили бы», — сказал он.

Спортсмен подчеркнул, что не может не злиться, «когда тебя просто убирают с финала спринта, а тому, кто бьет палкой, — ничего». После этих слов Устюгов заявил, что забрал бы назад извинения перед Большуновым. При этом он отметил, что такие конфликты постоянно случаются в лыжных гонках.

Как военные ВСУ разбомбили дом лыжника Большунова

25 апреля 2025 года дом родителей Большунова в Брянской области был разрушен прямым попаданием украинского боеприпаса. Отец олимпийского чемпиона заявил, что пострадал душевно — семья спортсмена успела покинуть место происшествия. Большунов тяжело воспринял новость о разрушении дома.

«Конечно, Саше больно. Здесь все начиналось. Это дом его детства. Здесь он сделал свои первые шаги и началась его лыжная карьера», — сказал Большунов-старший.

Вяльбе назвала случившееся жуткой трагедией.

Сколько зарабатывает лыжник Большунов

На круглом столе в Госдуме Вяльбе заявила, что Большунов получает в Центре спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России 140 тысяч рублей в месяц. Она отметила, что основную часть дохода атлетам приносят рекламные контракты и соглашения со спонсорами. По мнению Вяльбе, российские лыжники не готовы отказываться от поддержки зарубежных брендов ради бесплатного продвижения отечественных производителей экипировки. Она напомнила, что представители лыжного спорта получают значительно меньше футболистов и хоккеистов.

Губерниев раскритиковал заявление Вяльбе о зарплате Большунова. Он отметил, что некорректно говорить о низких доходах спортсменов. По словам Губерниева, у Большунова есть рекламные контракты, выходит линия одежды, помимо призовых. В финансовом плане лыжник чувствует себя хорошо, добавил комментатор.

«Мне кажется, стыдно говорить такие вещи, Елена Валерьевна. Нищеброды за 140 тысяч рублей, при этом спортсмены деньги на одежду и еду практически не тратят. Ну окей, шикарно живете. Федерация лыжных гонок России — богатая федерация», — сказал Губерниев.

Он напомнил, что Большунов выступает за Республику Татарстан, где получает больше 140 тысяч рублей.

«А до этого он выступал за Архангельск, где ему платили баснословную зарплату и прекрасные призовые. Обсуждать сейчас 140 тысяч от ЦСП Большунову, который зарабатывает в разы больше, может только недальновидный и недалекий руководитель», — подчеркнул Губерниев.

Позднее Большунов заявил, что был удивлен словами Вяльбе. Он отметил, что никогда не жаловался на свой заработок и воспринимает высказывание главы ФЛГР как оскорбление.

Что известно о личной жизни лыжника Большунова

Выступая за юниорскую команду, Большунов начал встречаться с лыжницей Анной Жеребятьевой. В апреле 2021 года спортсмены поженились. В августе 2022-го у них родилась дочь Ева. Супруга рассказывала, что после появления ребенка на свет Александр стал спокойнее.

«Раньше Саша выплескивал свое недовольство после неудач дома, но рождение дочки его очень сильно смягчило. Ему без нас тяжело. Мы идем на все, чтобы всегда быть вместе», — сказала Анна.

Выступит ли лыжник Большунов на Олимпиаде-2026 в Италии

На Олимпиаду-2026 в Италии отправятся Коростелев и Дарья Непряева. В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустили, что количество российских лыжников, выступающих в нейтральном статусе, будет увеличено.

По словам члена президиума ФЛГР Сергея Крянина, атлеты могут получить именные приглашения от Международного олимпийского комитета. Бородавко не исключил, что Большунов подал заявку на получение нейтрального статуса и имеет шанс выступить в Италии.

«Каждый из ребят занимался этим самостоятельно. Нейтральный статус так и называется, потому что в подаче заявки на него ничего не зависит ни от федерации, ни от Минспорта. Думаю, каждый уже подавал на нейтральный статус, но пока никому его не одобрили», — сказал Бородавко.

27 декабря тренер сообщил, что Большунов заболел гонконгским гриппом. Лыжник пропустит Гонку чемпионов в Рязани, которая пройдет 3 и 4 января.

