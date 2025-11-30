День матери
30 ноября 2025 в 02:14

«Гордость страны»: трехкратный призер ЧМ высказался о конфликте Большунова

Ретивых назвал Большунова гордостью страны, несмотря на скандал с Бакуровым

Глеб Ретивых Глеб Ретивых Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
Александр Большунов остается гордостью России, несмотря на конфликт с Александром Бакуровым, заявил трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых в Telegram-канале. По его мнению, инцидент произошел из-за лояльности судейского состава к членам сборной России.

Да, это не красит никакого спортсмена, но все-таки он и есть гордость — он многое сделал для нашей страны в лыжных гонках, — сказано в публикации.

Инцидент с Бакуровым произошел после гонки, в полуфинале мужского спринта. Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной, и сильным толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, показал пальцем у виска и, сильно хромая, покинул трассу.

В начале ноября тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что Большунов полностью восстановился после болезни. По его словам, лыжник после трудного прошлого сезона работает в обычном режиме и даже перевыполняет норму.

Кроме того, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал позором, если Большунова дисквалифицируют только в рамках гонки. Он подчеркнул, что санкции после скандала с Бакуровым должны быть более строгими.

