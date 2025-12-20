Бывшего мэра Волгодонска арестовали за мошенничество

Бывшего мэра Волгодонска Юрия Мариненко заключили под стражу на два месяца, сообщает РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области. Чиновник подозревается в мошенничестве. Предполагается, что в 2016 году Мариненко ввел в заблуждение должностных лиц органов местного самоуправления, чтобы незаконно завладеть жилым имуществом.

Подозреваемому Мариненко Ю. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия на два месяца, то есть по 18.02.2026 включительно, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2016 году администрация Волгодонска признала Мариненко и члена его семьи малоимущими. Это позволило им завладеть жилым помещением. Позднее с Мариненко заключили договор социального найма, и недвижимость передали чиновнику в бессрочное владение.

Ранее Гурьевский районный суд Калининградской области приговорил к пяти годам колонии главу фирмы, производящей игрушки. Его признали виновным в мошенничестве с бюджетными субсидиями на сумму свыше 63 млн рублей.