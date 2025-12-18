Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 15:25

Производителя игрушек посадили на пять лет за мошенничество с субсидиями

В Калининградской области бизнесмена приговорили к пяти годам за мошенничество

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гурьевский районный суд Калининградской области приговорил к пяти годам колонии главу фирмы, производящей игрушки, сообщила пресс-служба Калининградского областного суда. Его признали виновным в мошенничестве с бюджетными субсидиями на сумму свыше 63 млн рублей.

Приговором Гурьевского районного суда Р. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства свыше 63 млн рублей. Они пойдут на возмещение причиненного ущерба.

Как установило следствие, мужчина в течение двух лет успел похитить из федерального бюджета более 63 млн рублей. Эти средства Министерство промышленности и торговли РФ выделило его фирме ООО «Русские игрушки» в качестве компенсации затрат на научно-исследовательские и конструкторские работы.

Как сообщила пресс-служба суда, предприниматель в течение года предоставлял фиктивные отчеты о модернизации производства игрушек для получения субсидий. На самом же деле производитель не занимался развитием технологий и оптимизацией процессов.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ полковника запаса Владимира Демчика. Суд признал его виновным в вымогательстве и получении взятки за покровительство в размере 1 млн рублей от бывшего генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова.

суды
Калининградская область
мошенничество
хищения
субсидии
приговоры
игрушки
бизнесмены
