Производителя игрушек посадили на пять лет за мошенничество с субсидиями

Гурьевский районный суд Калининградской области приговорил к пяти годам колонии главу фирмы, производящей игрушки, сообщила пресс-служба Калининградского областного суда. Его признали виновным в мошенничестве с бюджетными субсидиями на сумму свыше 63 млн рублей.

Приговором Гурьевского районного суда Р. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства свыше 63 млн рублей. Они пойдут на возмещение причиненного ущерба.

Как установило следствие, мужчина в течение двух лет успел похитить из федерального бюджета более 63 млн рублей. Эти средства Министерство промышленности и торговли РФ выделило его фирме ООО «Русские игрушки» в качестве компенсации затрат на научно-исследовательские и конструкторские работы.

Как сообщила пресс-служба суда, предприниматель в течение года предоставлял фиктивные отчеты о модернизации производства игрушек для получения субсидий. На самом же деле производитель не занимался развитием технологий и оптимизацией процессов.

