Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 18:35

Трамп начал расследование против властей Калифорнии

Трамп инициировал федеральное расследование о мошенничестве в Калифорнии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Федеральные власти США приступили к расследованию фактов мошенничества в штате Калифорния, сообщил в соцсети Truth Social президент Дональд Трамп. Власти штата под руководством Гэвина Ньюсома инициировали более 50 судебных исков против политики Белого дома.

Расследование о мошенничестве в отношении Калифорнии началось. Благодарю за внимание к этому вопросу, — написал Трамп.

Глава Белого дома открыто назвал администрацию Ньюсома крайне коррумпированной и сравнил ее с правительством Миннесоты. Там федеральные агенты ранее выявили схему, в ходе которой сомалийские мигранты похитили более $1 млрд (78 млрд рублей) у налогоплательщиков. Президент считает, что калифорнийские власти используют схожие механизмы для незаконного обогащения и политического давления.

На фоне скандала в Миннесоте губернатор Тим Уолц уже был вынужден отказаться от переизбрания из-за проверок его причастности к махинациям. Эксперты полагают, что это расследование станет частью масштабной операции Трампа против системной коррупции в демократических штатах.

Ранее членов Демократической партии США призвали инициировать импичмент Трампа из-за операции в Венесуэле. Предложение выдвинула конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни. Она обратила внимание конгрессменов на то, что хозяин Белого дома действовал без соответствующей санкции.

Калифорния
США
мошенничество
мигранты
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европарламенте возмутились молчанию фон дер Ляйен об операции Трампа
Флорида готовит судебный иск к Мадуро
Мигрант ответит за нападение на девушек после отказа в знакомстве
На московской набережной нашли пакет с пятью гранатами
Стало известно, когда РФ предложат обсуждение гарантий безопасности Украине
«Новая угроза»: в США заявили о преимуществе ВС России над ВСУ
В Швейцарии увидели знак Зеленскому в действиях США в Венесуэле
Дания приняла важное решение по Гренландии после слов Трампа
В Кремлевском Дворце опровергли новость о ЧП в театре
Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону Альянса рядом с Россией
В Британии раскрыли, почему Трамп сможет присоединить Гренландию
Актриса из «Великолепного века» не прошла тест на наркотики
Патриарх Кирилл обратился к россиянам в Рождество
Беременная мать двоих детей погибла в лобовом ДТП
Шипачев преодолел рекордный рубеж КХЛ
Пять человек пострадали при взрыве газа в Ингушетии
«Против оскорблений и угроз»: Колумбия заявит протест Трампу
Могучий ураган и дубак до -19? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
В МИД России поддержали новое руководство Венесуэлы
Назван главный «архитектор» операции США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.