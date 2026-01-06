Трамп начал расследование против властей Калифорнии Трамп инициировал федеральное расследование о мошенничестве в Калифорнии

Федеральные власти США приступили к расследованию фактов мошенничества в штате Калифорния, сообщил в соцсети Truth Social президент Дональд Трамп. Власти штата под руководством Гэвина Ньюсома инициировали более 50 судебных исков против политики Белого дома.

Расследование о мошенничестве в отношении Калифорнии началось. Благодарю за внимание к этому вопросу, — написал Трамп.

Глава Белого дома открыто назвал администрацию Ньюсома крайне коррумпированной и сравнил ее с правительством Миннесоты. Там федеральные агенты ранее выявили схему, в ходе которой сомалийские мигранты похитили более $1 млрд (78 млрд рублей) у налогоплательщиков. Президент считает, что калифорнийские власти используют схожие механизмы для незаконного обогащения и политического давления.

На фоне скандала в Миннесоте губернатор Тим Уолц уже был вынужден отказаться от переизбрания из-за проверок его причастности к махинациям. Эксперты полагают, что это расследование станет частью масштабной операции Трампа против системной коррупции в демократических штатах.

Ранее членов Демократической партии США призвали инициировать импичмент Трампа из-за операции в Венесуэле. Предложение выдвинула конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни. Она обратила внимание конгрессменов на то, что хозяин Белого дома действовал без соответствующей санкции.