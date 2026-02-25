Мужчина разбился на пляже в США Мужчина сорвался с 76-метровой скалы на пляже в Калифорнии и разбился насмерть

Мужчина сорвался с 76-метровой скалы на пляже Грей-Уэйл-Коув в Калифорнии, США, и разбился насмерть, сообщило издание The New York Post. Отмечается, что место называется «Дьявольский обрыв».

Как сообщается, 24 февраля мужчина прогуливался по общественному пляжу Грей-Уэйл-Коув. Очевидцы сообщили, что на вершине утеса турист внезапно почувствовал себя плохо и упал вниз. Не исключено, что причиной несчастного случая стала эрозия почвы на краю обрыва.

Ранее турист из России по имени Ильяр погиб во время отдыха на острове Самуи в Таиланде. Бизнесмен из Москвы попытался сделать эффектное селфи на краю смотровой площадки «На Пхра Лан». Однако мужчина сорвался со скалы и разбился. Прибывшие спасатели констатировали смерть мужчины. Рядом с его телом нашли сумку с двумя паспортами и ключом от номера в отеле.

Ранее в Таиланде россиянка пережила клиническую смерть после купания в море. Уточняется, что 37-летняя девушка начала тонуть и нахлебалась соленой воды. Пострадавшая выбралась из воды самостоятельно, но спустя час потеряла сознание. Выяснилось, что морская вода попала в легкие, соль в сочетании с бактериями спровоцировала отказ почек и заражение дыхательных путей.