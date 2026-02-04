Россиянка пережила клиническую смерть в Таиланде после купания в море

Россиянка пережила клиническую смерть после купания в тайском море, сообщает Telegram-канал Mash. По информации авторов, 37-летняя девушка начала тонуть и нахлебалась соленой воды.

Отмечается, что пострадавшая выбралась из воды самостоятельно, но спустя час потеряла сознание. Оказалось, что морская вода попала в легкие, соль в сочетании с бактериями спровоцировала отказ почек и заражении дыхательных путей, сообщили на канале.

Авторы уточнили, что туристка месяц находится в тяжелом состоянии: она под аппаратом ИВЛ с отеком мозга, девушке делают очистку крови. Состояние россиянки улучшилось, врачи надеются на ее выживание, добавили на канале.

Ранее российские туристы на Сейшельских островах пожаловались на множественные укусы песчаных мух. Отмечалось, что от нападения этих насекомых у отдыхающих начинался сильный зуд и появлялись волдыри, которые сохранялись в течение нескольких недель.

До этого жительницу Казани Анну госпитализировали на Бали после укуса насекомого в ногу. Сначала россиянка подумала, что это был комар, и не обратила внимания на укус, однако ночью у нее начались лихорадка, повышение температуры и боли.