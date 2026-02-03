Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 22:22

Песчаные мухи нападают на российских туристов на Сейшелах

SHOT: российские туристы на Сейшелах жалуются на укусы песчаных мух и зуд от них

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские туристы на Сейшельских островах жалуются на множественные укусы от песчанных мух, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Отмечается, что от нападения этих насекомых начинается сильный зуд и появляются волдыри, которые остаются в течение нескольких недель.

По словам туристов, они замечают укусы уже через пару дней после приезда, причем насекомые атакуют различные участки тела. Они описывают ощущения как болезненные уколы.

Ранее жительницу Казани Анну госпитализировали на Бали после укуса насекомого в ногу. Сначала россиянка подумала, что это был комар, и не обратила внимания на укус, однако ночью у нее начались лихорадка, повышение температуры и боли.

До этого экс-участница третьего сезона шоу «Голос» Ифунанья Нвангене умерла от укуса змеи. Как уточнил ее музыкальный руководитель Сэм Эзугву, инцидент произошел в доме певицы в столице Нигерии Абудже. Ей было 26 лет. Врачи не смогли помочь певице, так как в больнице не оказалось нужного противоядия.

Кроме того, укус собаки привел к развитию редкого и тяжелого гемолитико-уремического синдрома у жительницы Норвегии. После укуса у пациентки сначала развился сепсис, а затем возникло опасное поражение почек и системы крови.

туристы
насекомые
Сейшелы
укусы
