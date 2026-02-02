Опасное животное лишило жизни молодую экс-участницу шоу «Голос»

Экс-участница третьего сезона шоу «Голос» Ифунанья Нвангене умерла от укуса змеи, сообщил ее музыкальный руководитель Сэм Эзугву в беседе с BBC Africa. Инцидент произошел в доме певицы в столице Нигерии Абудже. Ей было 26 лет.

С болью в сердце мы сообщаем о смерти Ифунаньи Нвангене. Она была на пороге того, чтобы поделиться своим невероятным талантом со всем миром. Нам будет очень не хватать ее голоса и духа, — сказал Эзугву.

Он также отметил, что врачи не смогли ей помочь, так как в больнице не оказалось нужного противоядия. По его словам, ночью певица проснулась от сильной боли и ее доставили в больницу. Там она уже не могла говорить и тяжело дышала. Врачи больницы опровергли информацию об отсутствии противоядия, заявив, что обследование выявило смертельные осложнения.

Полиция, осмотрев дом певицы, нашла в нем еще двух змей. По профессии Нвангене была архитектором, но в свободное время активно занималась музыкой и выкладывала свои песни в соцсетях.

