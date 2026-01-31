Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 21:14

Выступление девушки из Белоруссии едва не рассорило жюри «Голоса»

Наставники «Голоса» едва не поссорились из-за исполнившей AC/DC участницы

Наставники шоу «Голос» на Первом канале едва не вступили в конфликт из-за 26-летней участницы Ксении Аксютик из Бреста, исполнившей хит AC/DC «Highway to Hell». Музыкант Владимир Пресняков, решив отвоевать ее для своей команды, заблокировал выбор певицы Пелагеи, что вызвало ее недовольство.

Я сделал жуткую вещь из-за вас. Я чуть не поссорился с моей подружкой, — пояснил Пресняков.

Певица Анна Asti также пыталась заполучить участницу и даже спела с ней дуэтом. Несмотря на это, Ксения Аксютик в итоге выбрала команду Преснякова. Ведущая Яна Чурикова прокомментировала это решение, отметив, что участница «поматросила» Asti на сцене, а затем ушла к другому наставнику.

Ранее певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) вышла замуж за украинского артиста Рождена Ануси, с которым живет вместе несколько лет в Москве. Представители певицы отказались давать комментарии, сославшись на то, что информацию нужно воспринимать как анонс нового трека. До этого Елка была тайно замужем за Сергеем Астаховым.

