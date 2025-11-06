Звезда «Счастливы вместе» поделилась подробностями своего ухода из сериала Актриса Сагалова не нашла перспектив для себя в продолжении «Счастливы вместе»

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова призналась в беседе с «Леди Mail», что не нашла перспектив для карьеры в съемках второго сезона сериала. По словам актрисы, продолжение проекта перестало быть «ее историей».

Еще пару лет назад я представить себе не могла, что когда-то этот сериал выйдет на экраны без меня и я, имея возможность играть Свету, откажусь от нее. Однако жизнь идет своим чередом, и сейчас я понимаю, что это уже не моя история, — поделилась Сагалова.

При этом такое решение далось актрисе достаточно тяжело. После отказа от съемок она, по ее словам, «какое-то время была в депрессии». Сагалова добавила, что покинула проект с большой любовью как к команде, так и к своей роли.

Ранее сообщалось, что Сагалова отказалась от съемок в продолжении сериала «Счастливы вместе» из-за разногласий с продюсерами. По словам актрисы, для нее написали «неприемлемый сценарий», противоречащий ее ценностям.