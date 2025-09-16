Бизнес на танцах, три дочери и отказ от кино: как живет Дарья Сагалова

Актриса Дарья Сагалова, сыгравшая Свету Букину в сериале «Счастливы вместе», отказалась сниматься в продолжении проекта. В чем причина, какие последние новости о ней известны?

Что сказала Сагалова о сериале и коллегах

В январе 2025 года стало известно, что Дарья Сагалова не появится в продолжении сериала «Счастливы вместе» из-за разногласий с продюсерами и сценаристами. Как пояснила сама актриса, для нее написали «абсолютно неприемлемый сценарий», не совпадающий с ее жизненными ценностями. И если 20 лет назад она могла позволить себе «быть любой в кадре», то сейчас у нее растут три дочери. 39-летняя Сагалова добавила, что хотела бы подавать им правильный пример.

«В своем возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла позволить в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи. У меня трое детей, и они девочки, мне очень важно, что они будут смотреть то, что их мама делает на экране», — привел слова актрисы StarHit.

В предыдущих сезонах героиня Сагаловой запомнилась российской публике как наивная и глупая блондинка, которая зациклена на внешности.

Дарья Сагалова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Позже, отвечая на вопрос журналистов, актриса пояснила, что для нее важнее семья, чем карьера. Она также отказалась обсуждать личную жизнь бывших коллег по сериалу. В частности, не стала комментировать слухи о якобы алкогольной зависимости Юлии Захаровой, сыгравшей Лену Полено.

«Точно у нее нет никакой зависимости. Я не готова обсуждать человека за его спиной. Задайте все интересующие вопросы ей лично», — заявила Сагалова в разговоре с «Газетой.ru».

Чем сейчас занимается Сагалова

После успеха сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова внезапно ушла из актерской профессии. В отличие от многих молодых коллег, она никогда не хотела всю жизнь сниматься в кино.

В 2009 году параллельно со съемками она окончила Московский государственный университет культуры и искусств с красным дипломом и открыла первую школу танцев. Спустя год ученики Сагаловой приняли участие в музыкальном фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского.

Цены на танцевальные уроки от Сагаловой демократичны: стоимость месячного абонемента не превышает семь тысяч рублей. Также у Сагаловой есть ООО «Кинокомпания „Космасмедиа“», которая занимается продюсированием телепрограмм, но большой прибыли она не приносит.

Супруг Сагаловой — 44-летний предприниматель Константин Масленников, с ним она познакомилась во время съемок «Счастливы вместе». Пара вместе уже 15 лет. Сейчас актриса сконцентрирована на воспитании дочерей: она делает с ними уроки, возит на занятия и проводит дома много времени.

Дарья Сагалова с супругом Константином Масленниковым Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Где можно было увидеть Сагалову на ТВ

В последние годы Дарья Сагалова редко принимает предложения от режиссеров и появляется на экране. В 2018 году она снялась в роли стюардессы в комедии «Улетный экипаж», а в 2014-м — в игровом телесериале на РЕН ТВ «Тайный город» вместе с Павлом Прилучным и Игорем Жижикиным. Также Сагалова появлялась в комедии «День Додо» и сериалах «Идеальный брак» и «Три звезды», которые не принесли ей былого успеха.

Параллельно актриса работала на телевидении: ее можно было увидеть в утренних выпусках на НТВ, в программе «Кулинарная звезда» на канале «Россия 1» и в женском ток-шоу «Я права» на телеканале «Ю» вместе с Настасьей Самбурской и Юлией Коган.

В 2023 году Сагалова приняла участие в премьерных выпусках продолжения сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины».

