Аверин, Рожков, Котлярский: чем сейчас занимаются звезды сериала «Глухарь»

Народный артист РФ Максим Аверин выпустит свою первую автобиографическую книгу. Как живут сегодня артист и его коллеги по сериалу «Глухарь»?

Аверин готовится к 50-летию

Сыгравший роль следователя Глухарева Максим Аверин активно готовится к 50-летнему юбилею в ноябре. К этой дате он подготовил выход коллекционного мультимедийного издания «АВЕРИН». В него войдут неизданные стихи актера, кадры с эксклюзивных фотосессий, его размышления о жизни, а также аудио- и видеоматериалы.

«Я люблю фотографию. Она, как крупный план в кино, может запечатлеть момент твоих эмоций. Я хочу поделиться с вами, мои дорогие, своими моментами счастья. На этом новом этапе своей жизни», — поделился Аверин.

Артист также продолжает играть в театре: он задействован в спектаклях «Гамлет», «Поминальная молитва», «Женитьба», «Там же, тогда же» и других. Помимо этого, актер гастролирует по России с моноспектаклем «Научи меня жить».

17 августа Аверин вышел на сцену Зимнего театра Сочи во время выступления группы «Ночные снайперы». Вместе с певицей Дианой Арбениной он исполнил хит «Секунду назад».

Рожков играет на трубе, Котлярский растит дочерей

Исполнивший в «Глухаре» роль Дениса Антошина Денис Рожков после успеха на экране вел несколько программ на телевидении. В 2024 году он снялся в четвертом сезоне сериала «Чужой район», а сейчас занят в саге «Условный мент», работа над которым продлится еще больше года. Актер женат, у пары есть 24-летний сын Иван.

Главным увлечением Рожкова стала музыка. Некоторое время назад артист создал джаз-банд Doo-Dee, где играет на трубе. Этот инструмент он освоил в 38 лет.

Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Актер Владислав Котлярский запомнился телезрителям по роли майора Станислава Карпова в сериале «Глухарь». После яркой роли в теленовелле он продолжил сниматься в криминальных драмах, сейчас на счету артиста более 60 работ. В 2024 году состоялась премьера криминального сериала «Юматов» с его участием. Помимо этого, Котлярский занят в спектаклях «Опасные мальчики» и «Эгоисты».

53-летний актер женат на актрисе Виктории Болдыревой, которая младше его на 15 лет, у пары растут дочери Элина, Ариана и Николь.

Кто из актеров «Глухаря» ушел из жизни

В мае 2025 года не стало народной артистки РФ Алефтины Евдокимовой. Актриса, сыгравшая эпизодическую роль в «Глухаре», скончалась в возрасте 85 лет из-за проблем с сердцем.

А в августе мертвым в своей квартире был найден актер Максим Глотов. Сыгравший в «Глухаре» артист не выходил на связь пять дней, после чего его близкие вызвали спасателей. По сообщению StarHit, у Глотова оторвался тромб. В октябре 2024 года скончался еще один актер из знаменитого сериала — 49-летний Юрий Пономаренко. Сообщалось, что мужчина неосторожно упал, разбил голову и умер от кровопотери в своей квартире.

В 2021 году умерли сразу три звезды «Глухаря»: Александр Дубовицкий, Владимир Яковлев и Дмитрий Гусев. Всего, по подсчетам журналистов, не стало более 50 актеров, сыгравших в популярной саге. Среди них актрисы Дарья Егорычева, Ольга Вяликова и Александра Числова, а также их коллеги Сергей Шарошкин, Сергей Заботин, Дмитрий Проданов, Сергей Бездушный и другие.

