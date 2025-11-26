Биография, личная жизнь, лучшие роли: Максиму Аверину — 50

В среду, 26 ноября, народному артисту России Максиму Аверину исполняется 50 лет. Что известно о биографии и личной жизни звезды, что он говорил о самых знаменитых своих ролях в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский»?

Путь к славе и лучшие роли Аверина

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве в семье киношников. Отец работал художником-декоратором на «Мосфильме», мать шила костюмы. Мальчик рос среди декораций и играл в павильонах. В шесть лет дебютировал в кино, а в девять поступил в театральную студию. В 12 начал зарабатывать, разнося письма и работая в библиотеке.

Поступление в театральный вуз оказалось сложным испытанием. ВГИК отказал, и в «Щукинское» тоже не взяли с первого раза. В 1993 году Аверин все же поступил в Щукинское училище при Театре Вахтангова. Учеба проходила в непростые 90-е годы, он подрабатывал на заправке и в рекламе.

В 1997 году Константин Райкин пригласил его в «Сатирикон». За 18 лет работы в театре Аверин сыграл во множестве спектаклях, включая «Трехгрошовую оперу», «Макбет» и «Короля Лира», за который получил премию «Чайка». В 2015 году ушел из «Сатирикона» и с 2018 года работал в Театре Сатиры, а с 2024-го — в «Ленкоме Марка Захарова». Также играет в антрепризах, включая моноспектакль «Научи меня жить», где выступает и актером, и режиссером, собирает аншлаги.

В начале 2000-х снимался в сериалах, но успех пришел лишь с «Глухарем» (2008), где артист сыграл капитана Сергея Глухарева. За эту роль он получил премию ТЭФИ в 2010 году. После нескольких сезонов ушел из проекта. В 2012 году стартовал «Склифосовский», где Аверин сыграл хирурга Олега Брагина, и сериал стал еще успешнее.

«Как ни крути, если ты запал человеку этой ролью в душу, то не вышибить уже ничем. Да и смысл? Любую роль, которую ты делаешь, ты должен пропустить через себя. Там часть тебя должна быть», — поделился актер в беседе с aif.ru.

По словам Аверина, в образ Сергея Глухарева он многое привнес от себя. Он отметил, что его с его персонажем отличает лишь то, что сам Аверин в полиции никогда не служил.

«Там многое я привнес от себя. А иначе быть просто „говорящей головой“, произносящей текст сценария, мне неинтересно. Поэтому я никогда не отказывался от своих ролей. Даже если это провал. Что, я буду теперь сжигать пленки, что ли?» — заключил артист.

Также артист снимался в «Горюнове», «Гастролерах», «Напарницах», «Катране», «Соборе» и «Союзе спасения. Время гнева». С 2014 года ведет шоу «Три аккорда» на Первом канале и был членом жюри «Точь-в-точь».

Как сложилась личная жизнь Аверина

Аверин никогда не был женат. Детей у 49-летнего актера тоже нет.

«Можно определиться с маркой машины, цветом обоев, но определяться с рождением детей… Мне кажется, это все-таки Божий промысел. По крайней мере, мои попытки привести какие-то отношения к появлению детей не состоялись. И я в какой-то момент просто перестал гнаться за этим, принял позицию, что, если это суждено, тому и быть», — объяснял он в одном из интервью.

У Аверина есть три собаки породы корги.

«Три корги — Макс, Ричард, названный именем моего персонажа Ричарда Третьего. И вот сейчас Чарли — в честь Чарли Чаплина», — поделился актер.

По словам артиста, питомцев ему подарили.

«Это все подарки. И им все равно, снимался ты в „Склифосовском“ или нет, они просто ждут меня, и все», — заключил Аверин.

Почему Аверин молчит об СВО, под какие санкции подпал

Максим Аверин избегает комментариев о спецоперации, так как предпочитает не затрагивать политические темы. При этом он неоднократно выражал свою любовь к России.

«Мне говорят: „Ах, ты не высказываешься“. Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — говорил актер.

Аверин также заявлял, что никогда не уедет за границу, так как не представляет своей жизни в другой стране и не способен «мыслить и чувствовать на иностранном языке».

В 2023 году известный артист оказался под рестрикциями. 7 января Украина внесла его в свой санкционный список. 3 февраля 2023 года Канада последовала примеру и также приняла против артиста свои санкционные меры. В марте того же года к ограничениям присоединились и США.

Читайте также:

Многомиллионные доходы, долги, слова об СВО: как живет Михаил Пореченков

Конфликт с Пугачевой, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Валдис Пельш

100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой: как жила и умерла актриса