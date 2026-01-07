Атака США на Венесуэлу
Аверин, слова об эмиграции, мнение об СВО: как живет актер Андрей Кайков

Андрей Кайков Андрей Кайков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Звезда скетч-шоу «6 кадров» Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Кайков

Андрей Кайков родился 25 декабря 1971 года в Брянске. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Популярность ему принесло скетч-шоу «6 кадров». По его словам, он не переживает из-за того, что стал заложником комедийного образа.

«Все являются заложниками образов. Нельзя так относиться к тому, что принесло тебе известность и финансовое благополучие», — заявлял артист в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также Кайков снимался в лентах «На углу, у Патриарших», «Моя большая армянская свадьба», «Никто не знает про секс», «Кадетство», «Очень русский детектив», «Воронины», «Домашний арест», «Танцы на высоте!» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Кайкова

Первой женой Андрея Кайкова была его однокурсница Евгения Дмитриева. После этого он жил с коллегой Анной Моховой, которая родила ему сына Василия.

Сейчас актер женат на журналисте Людмиле. Супруги воспитывают двоих сыновей — Валерия и Никиту.

Что Кайков говорил об СВО и эмиграции

Андрей Кайков поддерживает президента России Владимира Путина и решение о проведении спецоперации. Также актер заявлял, что «не собирается нормально общаться с предателями».

Андрей Кайков Андрей Кайков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я не обхожу эту тему в разговоре с друзьями и коллегами. А почему я должен ее обходить? Кто-то будет предавать Родину, а я не буду с ним об этом говорить? Или буду с ним нормально общаться? Ну нет. Есть люди сомневающиеся, с разными позициями, это можно понять. Нельзя понять откровенное предательство. Предательства не прощаю», — объяснил он в интервью Светлане Баласанян.

По словам Кайкова, у него не было мыслей уехать из РФ в 2022 году вслед за многими коллегами.

Чем сейчас занимается Кайков

Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Семейный переполох», «Последний шанс», «Женитьба», «Так называемая личная жизнь», «Маскарад», «Капитанская дочка», «Играем Зощенко», «Роман», «Подарок», «Горько» и «Чужих мужей не бывает».

В 2025 году актер снялся в картинах «Все хорошо будет…» и «Взрослый сын». В первом проекте он работал вместе с народным артистом РФ Максимом Авериным.

В скором времени также можно будет увидеть сериал «Одесса», в котором принял участие Кайков.

