06 января 2026 в 18:12

«Счастливы вместе», двое детей, театр: как живет актер Павел Савинков

Павел Савинков Павел Савинков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Звезда сериала «Счастливы вместе» Павел Савинков продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Савинков

Павел Савинков родился 29 ноября 1981 года в городе Красногорске Московской области. Окончил ВГИК.

Савинков прославился благодаря роли Анатолия Полено в комедийном сериале «Счастливы вместе» и его продолжении под названием «Букины», где он работал вместе с Натальей Бочкаревой, Виктором Логиновым, Юлией Захаровой, Дарьей Сагаловой и Александром Якиным.

«Я несколько скептически и даже с тревогой отнесся к идее съемки продолжения истории семейства Букиных. Понимаю, что сейчас у зрителя есть определенный запрос на ностальгию, но мне казалось, что „пациент уже давно мертв“ и не стоит даже пытаться его реанимировать как минимум из уважения к предыдущему успеху. К тому же примеров успешных перезапусков я навскидку и не припомню. Но рассматривать все предложения, которые поступают, тоже часть актерской работы. Поэтому, разумеется, прочитал сценарий и был приятно удивлен, что в нем удалось передать дух тех самых Букиных», — вспоминал артист в интервью 7days.ru.

Также он снимался в картинах «Предчувствие», «Тест на любовь», «Мамочки», «Петух», «Осиное гнездо», «Сердечных дел мастера», «Загадка Эйнштейна», «Ева, рожай!», «Бедные смеются, богатые плачут», «Точка ноль» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Савинкова

Павел Савинков узаконил отношения с коллегой Александрой Стрельциной. В 2016 году у супругов родилась дочь Серафима.

«Моя жена тоже актриса, и да, у нас и в профессиональной сфере тоже взаимопонимание. Мы с ней одинаково относимся к работе. И актерскую профессию считаем именно профессией, а не призванием. А актерскую игру — не священнодействием, а работой (да простит меня Щепкин)», — говорил Савинков.

Спектакль «Суперзвезды» в постановке Романа Самгина. Дмитрий Миллер, Павел Савинков Спектакль «Суперзвезды» в постановке Романа Самгина. Дмитрий Миллер, Павел Савинков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В одном из интервью он также признался, что у него есть сын.

«Я вообще люблю детей! А своих особенно! Мне очень нравится проводить с ними время! Как они ведут себя, что говорят — это что-то удивительное!» — заявил артист.

Чем сейчас занимается Савинков

Павел Савинков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Боинг-Боинг», «Суперстарс» и «Мужчина на все руки».

В 2025 году также вышла комедия «Олдскул» с его участием. Ближайших кинопремьер с Савинковым на данный момент не ожидается.

Актер живет в Москве. Он признавался, что в городе ему не нравится большое количество электросамокатов и велосипедов.

«Из последних изменений первое, что приходит в голову, это обилие электросамокатов и велосипедов. Это очень крутой и комфортный вид транспорта. Но при этом безумно раздражающий и опасный. Было бы неплохо как-то урегулировать это самокатное безумие, при этом, конечно же, сохранив его доступность», — делился Савинков с moskvichmag.ru.

