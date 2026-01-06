Измены, депрессия, обращение к участникам СВО: как живет Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый обрел популярность после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Кологривый

Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. После окончания школы поступил в педагогический институт, чтобы получить специальность тренера по боксу, и параллельно — в театральный вуз, однако после первого курса был отчислен из-за плохого поведения.

В 2014 году Кологривый переехал в Москву, где позднее с отличием окончил ГИТИС. Его дебют в кино состоялся в 2016 году в ленте «Адвокат. Продолжение».

Известность артист получил после выхода сериала «Слово пацана», где он сыграл роль Кощея. На настоящий момент в его фильмографии более 100 работ, включая ленты «Майор Гром: Чумной Доктор», «Чикатило», «Два холма», «Жизнь по вызову», «По щучьему велению», «Я — медведь», «Комбинация», «Любовь зла», «Последний богатырь. Наследие» и другие.

Никита Кологривый Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Кологривого

Никита Кологривый в 2020 году женился на начинающей актрисе Александрине Питиримовой, спустя год у них родилась дочь Евгения. В ноябре 2023 года актер признался, что они с супругой разъехались.

«Мы вместе не живем. Но все равно мы стараемся вместе с дочерью проводить время. Пока у нас никакого официального развода нет. Внутренне я чувствую за собой ответственность. И вообще я человек семейный, просто свободолюбивый», — делился он.

Артист рассказал в интервью Лауре Джугелии, что изменял супруге и боялся признаться, что «хочет еще погулять».

«Я боялся признаться, что я хочу еще погулять, еще повстречаться. Я внутренне хотел свободы, а внешне делал из себя роль приличного мужа. Да, с моей стороны были измены всяческие», — заявил артист.

В 2024 году появились слухи о романе Кологривого с коллегой Агатой Муцениеце. Комментируя их, актер заявил, что отношения быстро закончились. По его словам, у всех артистов, которые играют пару в кино, есть потребность в подобном.

Кологривый не афиширует, что сейчас происходит в его личной жизни. В сентябре 2025 года он появился на премьере фильма «Август» вместе с Питиримовой и их дочерью.

Никита Кологривый, его супруга актриса Александрина Питиримова и дочь Есения на премьере фильма «Август» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что известно о скандалах с Кологривым

В начале 2024 года Никита Кологривый в нескольких интервью раскритиковал своих коллег, в частности, назвав переоцененными артистами Данилу Козловского, Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. Позднее Кологривый со скандалом покинул съемки программы «Закрытый показ» с Александром Гордоном после перепалки с ведущим.

В марте того же года артист устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Работники заведения рассказали, что Кологривый был нетрезв, матерился и пытался устроить драку с персоналом. 21 марта его арестовали на семь суток.

Как Кологривый относится к СВО, действительно ли его отчим служит в ВСУ

В январе 2024 года в Сети было опубликовано видео, на котором Никита Кологривый обратился к участникам спецоперации. Предположительно, ролик был записан летом 2023 года на съемках ремейка фильма «В августе 44-го». Актер на представленных кадрах выражает признательность военнослужащим за то, что благодаря им артисты могут в безопасности заниматься своей работой.

«Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. Поэтому будем стараться сделать [такое] кино, чтобы вам понравилось. Будьте здоровы, ждем вас домой» — сказал он.

В интервью Лауре Джугелии в 2024 году Кологривый рассказал, что его мать живет на Украине, куда переехала много лет назад после развода с его отцом.

«У моей мамы муж — украинский военный. Так что я как бы меж двух огней нахожусь», — отметил он.

Никита Кологривый Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чем сейчас занимается Кологривый

Никита Кологривый в 31 год продолжает творческую деятельность. В 2025 году с ним на экраны вышли фильмы и сериалы «Невероятные приключения Шурика», «Метод-3», «Сокровища гномов», «Тимур и его команда» и другие.

По данным НТВ, Кологривый получает 300 тысяч рублей за один съемочный день. На настоящий момент актер задействован в съемках лент «Лермонтов & Блок», «Лес», «Очень Древняя Русь», «Сектор Газа», «Царевна-лягушка-2», «Степные боги», «Красный призрак 1812» и многих других.

Артист признавался, что сталкивался с депрессией, как и многие творческие люди.

«Конечно, было и у меня — чувство, знакомое каждому творческому человеку: и мужчинам, и женщинам. Но как с этим бороться — понятия не имею. Вообще, это не мое — разбираться в мужских депрессиях», — поделился он.

