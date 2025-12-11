Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 11:21

Кологривый откровенно рассказал о своей депрессии

Кологривый признался, что не знает о способах борьбы с депрессией

Никита Кологривый
Актер Никита Кологривый признался, что сталкивался с депрессией, как и многие творческие люди, но не знает, как с ней бороться. В интервью «Собаке.ru» он пояснил, что предпочитает чувствовать, а не анализировать свое состояние.

Конечно, было и у меня — чувство, знакомое каждому творческому человеку: и мужчинам, и женщинам. Но как с этим бороться — понятия не имею. Вообще, это не мое — разбираться в мужских депрессиях. Лучше обратитесь к [швейцарскому психологу Карлу Густаву] Юнгу или [психоаналитику Зигмунду] Фрейду. Или хотя бы более умного артиста спросите, — заявил Кологривый.

Он также рассказал, что на публике старается вести себя весело и беспечно, чтобы дарить радость и отвлекать людей от трудностей. По словам актера, он пытается быть человеком, способным даже в сложные моменты притупить чувство безысходности, хотя бы на короткое время.

Ранее психолог Ольга Тетерина заявила, что поколение Z часто употребляет антидепрессанты из-за нестабильности в жизни. Также, по ее словам, на это могут влиять отсутствие мотивации и низкая самооценка.

