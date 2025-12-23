Психолог рассказала, кому опасно подводить итоги года

Подводить итоги года может быть опасно для людей с проявлениями депрессивных симптомов, рассказала ОТР психолог Лариса Никитина. Она отметила, что без позитивного настроя сохраняется шанс зациклиться на неудачах.

Если человек позитивно настроен, если он без депрессии во всех ее проявлениях, он посмотрел и говорит: «Вот тут и тут я мог бы улучшить, я мог бы песню записать, на Маше жениться все-таки, чтобы это было в этом году», ну или что-то еще. Тогда это стремление или побуждение к действию, тогда это двигает. Если человек расстроился, у него могут опуститься руки, — рассказала Никитина.

Психолог отметила, что подведение итогов года может стать хорошим способом рефлексии. Она посоветовала сохранять позитивный настрой.

Ранее психолог Лилия Лазарева рассказала, что в преддверии Нового года рекомендуется попробовать что-то абсолютно новое — эксперименты и приятные открытия помогут обрести праздничное настроение. В этот период не нужно спешить и изнурять себя делами, важно прислушаться к своему самочувствию.