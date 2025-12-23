Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 10:40

Психолог рассказала, кому опасно подводить итоги года

Психолог Никитина: подводить итоги года опасно людям в депрессивных состояниях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Подводить итоги года может быть опасно для людей с проявлениями депрессивных симптомов, рассказала ОТР психолог Лариса Никитина. Она отметила, что без позитивного настроя сохраняется шанс зациклиться на неудачах.

Если человек позитивно настроен, если он без депрессии во всех ее проявлениях, он посмотрел и говорит: «Вот тут и тут я мог бы улучшить, я мог бы песню записать, на Маше жениться все-таки, чтобы это было в этом году», ну или что-то еще. Тогда это стремление или побуждение к действию, тогда это двигает. Если человек расстроился, у него могут опуститься руки, — рассказала Никитина.

Психолог отметила, что подведение итогов года может стать хорошим способом рефлексии. Она посоветовала сохранять позитивный настрой.

Ранее психолог Лилия Лазарева рассказала, что в преддверии Нового года рекомендуется попробовать что-то абсолютно новое — эксперименты и приятные открытия помогут обрести праздничное настроение. В этот период не нужно спешить и изнурять себя делами, важно прислушаться к своему самочувствию.

психологи
депрессии
итоги
настроения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Населенные пункты Башкирии оказались отрезаны друг от друга
Постный винегрет на Новый год: яркий салат без мяса и майонеза
Известный комик-иноагент добрался до Верховного суда
Священник умер на 105 минут и вернулся к жизни после «встречи» с Иисусом
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 декабря: где сбои в РФ
«На благо страны»: Костеневич выступила с неожиданным предложением
Стало известно, откуда ВСУ могли запустить БПЛА на Буденновск
Эколог развеял миф о риске притащить домой клещей вместе с живой елкой
Трамп дал президенту Колумбии совет по кокаиновым фабрикам
В Британии «отменяют» главную рождественскую песню из-за расистских мотивов
Погода в Москве во вторник, 23 декабря: январский мороз пришел ненадолго?
Как окна помогают экономить: семь реальных примеров из разных типов жилья
Поездка рыбаков на машине по льду закончилась трагедией
Раскрыто, в каких городах России не будет фейерверков в Новый год
«Русский Левша» создал самую крошечную фигурку Деда Мороза в мире
Простота как новая роскошь: почему минимализм обгоняет тренды
Тысячи украинских бойцов сбежали с поля боя
Разрисованный нацисткими символами школьник пришел на урок с ножом
RT представил сатирическую песню в честь Рождества в Европе
Минобороны России предложили дать новые полномочия
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.