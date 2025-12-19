Психолог дала советы, как просто обрести новогоднее настроение

В преддверии Нового года рекомендуется попробовать что-то абсолютно новое — эксперименты и приятные открытия помогут обрести праздничное настроение, заявила «ФедералПресс» психолог Лилия Лазарева. В этот период не нужно спешить и изнурять себя делами, важно прислушаться к своему самочувствию.

Сделайте то, что вы никогда не делали. Например, украсьте квартиру и елку по необычному. Или вовсе не ставьте елку, а добавьте больше иллюминации. Посетите новое для себя место в городе. Купите подарок в первую очередь себе, а потом уже другим. Постарайтесь выйти из предновогодней гонки. Делайте необходимые дела последовательно, без спешки. Декабрь — не гоночная трасса, — посоветовала Лазарева.

Она отметила, что на первом месте перед праздниками должно быть внутреннее состояние. Психолог посоветовала сделать паузу и подумать, как на самом деле хочется провести Новый год и январские выходные. Важно сместить фокус с автоматических паттернов предпраздничного поведения на свою личность и индивидуальные потребности.

Ранее семейный психолог Галина Рейнталь заявила, что украшение новогодней елки вместе с детьми способствует укреплению семейной связи. По ее словам, совместная деятельность формирует у ребенка чувство поддержки и эмоциональной близости с родителями.