Стало известно, сколько пострадавших при ЧП в ПНИПУ лечатся в больнице Минздрав Пермского края: один пострадавший при ЧП в ПНИПУ остается в больнице

Один пострадавший при взрыве в Пермском политехническом университете (ПНИПУ) остается в стационаре, сообщила РИА Новости пресс-служба Минздрава региона. Там отметили, что его состояние удовлетворительное.

На сегодняшний день один пострадавший продолжает лечение в условиях стационара и получает всю необходимую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что двое пострадавших в результате взрыва в ПНИПУ попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. В медучреждении уточнили, что один человек отказался от госпитализации.

До этого сообщалось, что в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета произошел взрыв гидродинамического стенда. На место выехали экстренные службы. В результате инцидента погибли два человека: руководитель предприятия, изготовившего образец для испытаний, и его несовершеннолетняя дочь.

Отмечается, что причиной взрыва в пермском вузе могла стать разгерметизация гидродинамического стенда. Прокуратура региона организовала проверку обстоятельств произошедшего.