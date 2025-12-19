Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:40

Путин раскрыл причину снижения темпов роста ВВП в России

Путин связал снижение темпов роста ВВП с сохранением качества экономики

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Снижение темпов роста ВВП России стало сознательной платой за поддержание качества отечественной экономики, сказал президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Российский лидер добавил, что рост экономики в текущем году составил 1%.

Снижение темпов экономического роста — это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей, — сказал глава государства.

Кроме того, президент отметил, что рост российской экономики за последние три года составил 9,7%. Он подчеркнул, что этот показатель намного выше, чем в Европе.

Ранее стало известно, что объем валового внутреннего продукта России в третьем квартале текущего года достиг 54 трлн 501,3 млрд рублей. Физический объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%, при этом дефлятор увеличился на 6,6%.

Согласно данным Росстата, на увеличение ВВП в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в сфере ресторанов, гостиничного бизнеса, обрабатывающих производств, а также в отраслях лекарств, компьютеров, электронных и оптических изделий, готовых металлических изделий и строительства.

ВВП
экономика
Владимир Путин
Россия
