Путин раскрыл причину снижения темпов роста ВВП в России

Снижение темпов роста ВВП России стало сознательной платой за поддержание качества отечественной экономики, сказал президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Российский лидер добавил, что рост экономики в текущем году составил 1%.
Снижение темпов экономического роста — это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей, — сказал глава государства.
Кроме того, президент отметил, что рост российской экономики за последние три года составил 9,7%. Он подчеркнул, что этот показатель намного выше, чем в Европе.
Ранее стало известно, что объем валового внутреннего продукта России в третьем квартале текущего года достиг 54 трлн 501,3 млрд рублей. Физический объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%, при этом дефлятор увеличился на 6,6%.
Согласно данным Росстата, на увеличение ВВП в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в сфере ресторанов, гостиничного бизнеса, обрабатывающих производств, а также в отраслях лекарств, компьютеров, электронных и оптических изделий, готовых металлических изделий и строительства.