Инфляция, цены, зарплаты в 2025-м: подвели главные экономические итоги года

Опрошенные NEWS.ru эксперты проанализировали ключевые экономические показатели: ВВП, уровень инфляции, курс рубля, а также реальные доходы населения. Какие факторы тормозили, а какие, наоборот, подстегивали нашу экономику к росту, — в материале NEWS.ru.

Как за год увеличился российский ВВП

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в 2025 году российская экономика закономерно «сбавила обороты» после двух лет быстрого роста. По его прогнозу, рост экономики в этом году составит всего 0,9%, что значительно меньше, чем в 2024-м (4,3%) и 2023-м (4,1%).

Эксперт обратил внимание, что экономику сдерживал целый ряд факторов: высокие ставки по кредитам и их меньшая доступность, сохраняющаяся нехватка кадров, снижение поддержки со стороны бюджета, давление санкций и нестабильная внешнеполитическая обстановка, а также снижение доходов экспортеров из-за падения цен на нефть на фоне крепкого рубля.

При этом, как отметил Васильев, в этих условиях лучше других себя проявили сектора, ориентированные на внутренний спрос, и компании с невысоким уровнем долга.

Формально ВВП растет (ориентировочно 1,5–2%), но это рост за счет госрасходов и адаптации, а не за счет частных инвестиций и роста благосостояния граждан, считает заместитель декана по связям с российскими и международными партнерами факультета экономики бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Хвича Харчилава.

«Экономика научилась выживать в новых условиях, но для устойчивого развития нужны качественные изменения», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Какой была инфляция в 2026 году

Руководитель практики по международному бизнесу и финансам Михаил Никитин полагает, что главной темой 2025 года в экономике стала борьба с инфляцией.

По его мнению, Центробанк не просто так пошел на ужесточение своей политики — его основной задачей была защита доходов людей, в первую очередь самых незащищенных категорий граждан. Эксперт уверен, что с этой работой ЦБ в целом справился. Рост цен постепенно замедляется до отметки около 6%, хотя с учетом статистических корректировок к концу года показатель может оказаться около 8%, указал Никитин.

«Сейчас все острее встает вопрос баланса: слишком долгий период дорогих денег начинает давить на бизнес и инвестиции, а значит, в какой-то момент может отразиться и на рынке труда», — опасается собеседник NEWS.ru.

По оценкам Васильева, в 2026 году стоит ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки, до 14%. При этом среднюю ключевую ставку в 2026 году он прогнозирует на уровне 14,8% после 19,2% в 2025 году.

Чем в 2026 году удивил рубль

Рубль показал неожиданную силу в 2025 году, даже несмотря на давление с двух сторон. Курс доллара с начала года упал с 102 до 79 рублей, то есть американская валюта подешевела на целых 22%. Это произошло вопреки тому, что нефть марки Brent также подешевела — на 18%, до $61 за баррель, а санкционное давление привело к увеличению скидки на российскую нефть.

Эксперты объясняют этот парадокс поддержкой со стороны внутренней финансовой политики. Рублю помогли сохранить позиции высокая ключевая ставка, продажи китайского юаня для бюджетных нужд и общее снижение спроса на иностранную валюту.

«Безусловно, более крепкий рубль помогает сдерживать импортируемую инфляцию и частично поддерживает дезинфляцию», — прокомментировала NEWS.ru и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Как росли реальные доходы населения

Согласно данным Росстата, за январь — сентябрь 2025 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 9,2%.

По словам частного инвестора, основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова, зарплаты россиян растут, а бедность снижается: показатель упал до исторического минимума в 6,5%.

«Это говорит о том, что несмотря на замедление экономики в целом, люди пока чувствуют себя неплохо. Вопрос в том, насколько долго это продлится при таком темпе роста ВВП», — отметил собеседник NEWS.ru.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, в 2025 году российская экономика, хотя внешние условия были непростыми, а кредиты — дорогими, все же избежала спада. Ее росту помогли несколько факторов: зарплаты продолжали расти высокими темпами, государство потратило больше, чем изначально планировалось, а ограничения на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ были ослаблены.

Прогнозы экспертов на 2026 год носят осторожный, но в целом стабильный характер. Вероятный сценарий — это умеренный рост экономики, который будет зависеть от баланса между государственной поддержкой, кредитной политикой и способностью бизнеса преодолевать внешние ограничения.

