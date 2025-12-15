Решение ЦБ по ключевой ставке 19 декабря: прогнозы по ценам, рублю, рискам

19 декабря состоится финальное в этом году заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке. И ее снижение, как считают некоторые эксперты, станет «новогодним подарком» для россиян. Лишь немногие верят, что регулятор решится на смягчение денежно-кредитной политики в этот раз. О возможных вариантах решения ЦБ — в материале NEWS.ru.

Какие прогнозы по ставке дают банкиры

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что снижение ключевой ставки ЦБ в декабре станет «новогодним подарком», но базовым сценарием в банке считают ее сохранение на уровне 16,5%.

Он отметил два равновероятных исхода: неизменная ставка из-за инфляционных рисков от повышения НДС в первом квартале или символическое снижение на 0,5 пункта. По его словам, четких данных для выбора между этими вариантами пока нет.

Ни у регулятора, ни у участников рынка, по его оценке, пока нет убедительного и однозначного массива данных, который позволял бы с уверенностью склониться в пользу того или иного решения, считает Пьянов.

Что будет с ключевой ставкой в декабре

Экономист Денис Ракша полагает, что, если не произойдет чего-то экстраординарного (а такая вероятность сохраняется), снижение продолжится. При этом оно будет не символическим, а как минимум на один процентный пункт, говорит собеседник NEWS.ru.

По мнению аналитика финансового маркетплейса «Сравни» Алексея Лоссана, 19 декабря ЦБ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне (16,5%) либо снизит ее не более чем на 0,5 процентного пункта. Основная причина — инфляция по-прежнему остается высокой, сохраняясь около 7% в годовом выражении, в то время как цель регулятора — устойчивое приближение к 4%, объясняет он.

Дополнительные ограничивающие факторы — сезонный всплеск цен в праздничный период и фискальная нагрузка. В таких условиях ЦБ вряд ли пойдет на значительное смягчение монетарной политики, рассуждает собеседник NEWS.ru.

Слишком резкое снижение ставки на фоне сезонных факторов и потенциального ослабления рубля может спровоцировать новый виток ускорения инфляции в 2026 году. При сохранении же текущей ставки рубль стабилизируется в диапазоне 80–85 рублей за доллар, что будет сдерживать рост цен, считает Лоссан.

«Ожидания, что декабрь подарит рынку еще одно снижение ставки, выглядят скорее как эмоциональная надежда на „праздничное смягчение“. Шансы есть, но они минимальны», — говорит в беседе с NEWS.ru зампред правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук.

По ее словам, ЦБ сейчас удерживает фокус на инфляции и не готов снижать градус жесткости, если не видит убедительного охлаждения ценового давления.

Даже небольшое послабление может слишком рано расслабить спрос, поэтому регулятор предпочитает выдерживать паузу. Именно это и мешает ему идти на сокращение ставки — ЦБ видит риски, которые пока выше потенциальной выгоды, продолжает она.

От чего будет зависеть ставка ЦБ в 2026 году

Что касается следующего года, ситуация пока крайне неопределенная. Существует ряд публичных планов — радужные макроэкономические прогнозы, параметры бюджета, график заимствований Минфина, заявления ЦБ о возможном снижении ключевой ставки, перечисляет Ракша.

Но есть планы военно-политического характера. Именно от них, по сути, зависят все озвученные экономические ориентиры. Даже если бы они были известны, их исполнение оставалось бы под вопросом, объясняет экономист.

По его мнению, траектория ключевой ставки в будущем году будет определяться следующими факторами:

фактическим исполнением бюджета по доходам;

динамикой инфляции и инфляционных ожиданий;

кадровым решением по руководству ЦБ (у Эльвиры Набиуллиной завершается второй срок, третий законодательством не предусмотрен, однако этот вопрос может быть проигнорирован);

активностью и влиянием представителей финансового сектора, лоббирующих возврат к политике валютного коридора;

давлением со стороны депутатов и иных групп, требующих введения государственного регулирования цен.

Теоретически ЦБ заявляет о намерении снижать ставку и даже публикует соответствующие прогнозы, практически же эти планы могут оказаться несостоятельными, указывает Ракша.

По его словам, сдерживающим фактором для снижения ставки в начале года станет не возможное повышение НДС, а масштабные бюджетные расходы, традиционно достигающие пика в первом квартале. Эти расходы временно поддерживают реальный сектор экономики через гособоронзаказ. Когда же их объем сокращается, в отраслях начинаются серьезные трудности, предупреждает он.

Как может снижаться ключевая ставка в течение года

Напомним, среднесрочный прогноз Банка России предполагает среднюю ключевую ставку на 2026 год в диапазоне 13–15%.

Лоссан ожидает снижения показателя до 14% к лету и до 11–12% к осени. Скорее всего, это будет происходить постепенно, шагами по 0,5–1,0 процентного пункта с периодичностью раз в несколько месяцев, говорит он. Значительных или резких снижений — сразу на 1–2 процентных пункта — в течение 2026 года ожидать не стоит. Такой сценарий станет возможным лишь к 2027 году, когда ставка приблизится к своему долгосрочному нейтральному диапазону в 7,5–8,5%, отмечает аналитик.

По мнению Марчук, в первом полугодии ставка снизится примерно до 14%. Так как экономика постепенно привыкает к дорогим деньгам, а инфляция немного сбавит обороты, Центробанк получит возможность ослабить хватку, но делать это будет очень осторожно, шаг за шагом, говорит она.

А вот во втором полугодии ситуация может развернуться. Из-за новой налоговой реформы и сохраняющейся инфляции давление на цены усилится. Тогда ЦБ, вероятно, снова начнет повышать ставку, и к концу года она может вернуться к уровню около 18%, предупреждает Марчук.

Получается такой «качельный» сценарий: сначала ставку медленно снижают, а потом так же постепенно снова поднимают. Это значит, что борьба с инфляцией еще далека от завершения и, даже если в середине года появится ощущение, что самое сложное позади, — расслабляться рано.

В начале 2026 года ЦБ вряд ли станет резко снижать ставку, соглашается председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, председатель совета по когнитивному, цифровому и технологическому суверенитетам партии «РОДИНА» Александр Гриф.

Скорее всего, первые месяцы уйдут на то, чтобы посмотреть, как новые налоги повлияют на инфляцию. Если она продолжит замедляться, только тогда регулятор начнет действовать, считает собеседник NEWS.ru.

При благоприятном раскладе, если рост цен действительно удастся сбить до 4%, к концу года ставка может опуститься до 10%. «Но мой основной сценарий все же осторожнее: более вероятно, что к декабрю 2026 года мы увидим ставку на уровне 12–14%», — заключает Гриф.

