09 января 2026 в 01:03

Российский аэропорт закрыл небо

Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Пскове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В аэропорту Пскова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, мера носит временный характер и призвана обеспечить безопасность полетов в регионе.

Аэропорт Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее выяснилось, что самолет авиакомпании AIMasria Universal Airlines, выполнявший рейс из Египта, был вынужден совершить аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной непредвиденной ситуации, предварительно, стало задымление, возникшее в багажном отделении воздушного судна.

Также тысячи пассажиров по всей Европе оказались в затруднительном положении из-за сбоя связи в греческом воздушном пространстве. Власти были вынуждены временно закрыть его, что вызвало массовые отмены и задержки рейсов.

До этого авиарейс из Владивостока в Москву был задержан более чем на 13 часов. Это произошло по техническим причинам. В общей сложности отправки рейса ожидают 230 пассажиров. Расчетное время вылета — 22:40 по местному времени (15:40 мск). При этом компания-перевозчик уже предоставила гражданам все необходимые услуги.

аэропорты
самолеты
полеты
Росавиация
