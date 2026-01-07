Рейс из Владивостока в Москву задержали более чем на 13 часов

Авиарейс из Владивостока в Москву был задержан более чем на 13 часов, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Уточняется, что это произошло по техническим причинам. В общей сложности отправки рейса ожидают 230 пассажиров. Расчетное время вылета — 22:40 по местному времени (15:40 мск).

Сегодня в аэропорту Владивостока по техническим причинам... отложен вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Москву, запланированного на 9:20 (время местное) (2:20 мск. — NEWS.ru). Ожидают отправления 230 пассажиров. Расчетное время вылета в 22:40 (время местное), — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура контролирует соблюдение прав граждан. В воздушной гавани Владивостока уже организовали прием пассажиров. Компания-перевозчик также предоставила гражданам все необходимые услуги.

Ранее в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, меры применяются для безопасности пассажиров.