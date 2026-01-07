Еще три российских аэропорта закрыты для полетов самолетов

Еще три российских аэропорта закрыты для полетов самолетов Росавиация ограничила полеты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры применяются для безопасности пассажиров.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

Данное решение продолжает серию аналогичных ограничительных мер в южных регионах России. В ночь на 7 января временные ограничения были последовательно введены в аэропортах курортных городов Сочи и Геленджика. Сейчас зона действия особого режима воздушного движения расширилась с черноморского побережья на Северный Кавказ.

Характер ограничений и сроки действия официально не раскрываются. Пассажирам, планирующим вылеты или прилеты через указанные аэропорты, рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании AIMasria Universal Airlines, выполнявший рейс из Египта, был вынужден совершить аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной непредвиденной ситуации, предварительно, стало задымление, возникшее в багажном отделении воздушного судна.