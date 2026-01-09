Иран надеется на увеличение турпотока из России в 2026 году

Тегеран рассчитывает, что в наступившем 2026 году число российских туристов, приезжающих в Иран, значительно увеличится, заявил ТАСС посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. По его словам, страна собирается прилагать для этого все усилия.

Мы обязательно будем прилагать усилия для развития туристических связей между двумя странами. Учитывая нынешний уровень взаимодействия в этой сфере, мы стараемся и надеемся, что число туристов, приезжающих в Иран из России, значительно увеличится, — сказал он.

