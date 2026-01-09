Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 03:26

Иран надеется на увеличение турпотока из России в 2026 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Тегеран рассчитывает, что в наступившем 2026 году число российских туристов, приезжающих в Иран, значительно увеличится, заявил ТАСС посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. По его словам, страна собирается прилагать для этого все усилия.

Мы обязательно будем прилагать усилия для развития туристических связей между двумя странами. Учитывая нынешний уровень взаимодействия в этой сфере, мы стараемся и надеемся, что число туристов, приезжающих в Иран из России, значительно увеличится, — сказал он.

Ранее сообщалось, что визовый центр Испании открыл полноценный прием заявок на январь 2026 года. Страна пытается возобновить прием документов после паузы, которая длилась несколько месяцев. Так, визовый центр королевства открыл места на подачу заявлений в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

До этого программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев сообщил, что в 2026 году российские гостиницы перейдут на новые правила предоставления услуг. По его словам, туристы смогут заселяться по водительским правам и отменять бронь за день до заезда без штрафов.

туристы
Иран
туризм
Россия
